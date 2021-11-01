【非法集結】涉煽動參與6.4集會黎智英等3人受審　李卓人及蔡耀昌等5人認罪候判

▲ 梁耀忠續准保釋候判。（林宇翔攝）

多名泛民主派人士早前就參與2020年6.4集會，而被控煽惑他人參與未經批准的集結等罪，早前已有12名被告認罪，案件原定今（1日）於區域法院開審，李卓人勾蔡耀昌等5名被告於開審前認罪，各人的判刑押後至審訊完結再處理。

承認控罪的5名被告包括李卓人、蔡耀昌、梁耀忠、梁錦威及胡志偉，5人分別承認煽惑他人明知參與未經批准的集結罪及明知而參與未經批准的集結罪，當中時任支聯會主席李卓人另承認1項舉行未經批准的集結罪。而餘下3名被告黎智英、鄒幸彤及何桂藍則否認控罪受審。

案情指，2020年4月23日，支聯會代表蔡耀昌向警方申請6.4當晚於維園舉行集會，但衫警方以疫情為由反對，警方並於6月1日向蔡發出反對通知書。

同日，李卓人與何俊仁舉行記者會，建議市民於香港各區自行悼念六四，而支聯會仍會以8人一組前往維園悼念六四，李亦鼓勵市民參與。

2020年6月4日當天，警方於維園一帶佈防，並不斷作出廣播，指當晚於維園的集會屬未經批准的集結。而蔡耀昌及梁錦威兩人則於當日黃昏起，在天后興發街向市民派發蠟燭及單張，李卓人亦於維園附近舉行記者會。

至晩上6時許，各被告開始點燃手上的蠟燭，而李卓人於其他被告陪同下發表講話，表明即使集會遭警方反對，但他們仍會繼續堅持，有關講話過程被傳媒廣播。李卓人隨後便率領約100人前往維園足球場，其他被告亦從其他維園入口加入，沿途高呼口號。

直至當晚8時許，李以大聲公宣布集會結束，並指即使警方打壓，燭光仍遍佈維園，李又指支聯會明年仍會繼續到維園。根據傳媒報道，當晚約有2萬人參與集會。部分被告於當晚集會後，亦有於Facebook等社交平台發出相關帖文。

法官將各被告的判刑押後至11月12日，即案件審結後再處理，蔡耀昌及梁耀忠獲准繼續保釋候判，而另3名被告則因其他案件而需還押候判。案件料於今午開審。

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記者：楊詠渝