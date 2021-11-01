【生命奇蹟】孕媽23周早產1.2磅雙胞胎大女　細女塞回子宮保命相隔12日出生

▲ 有孕媽23周早產雙胞胎大女，細女塞回子宮保命，相隔12日才出生。

雙胞胎並非同一日出生？台灣一名孕媽媽喜獲雙胞胎，卻在23周早產誕下僅重約1.2磅的大女。醫護人員盡力為細女保命，將她塞回子宮內，最終在12日後才出生。雙胞胎姊妹分別住院3至4個月，早前順利回家與父母團聚。

綜合台灣傳媒報道，鄭太的體質不易受孕，加上前一胎的早產經驗，令她這次懷上雙胞胎更謹慎小心，孕期在馬偕紀念醫院定期產檢。鄭太在懷孕23周時，因腹痛出血而住院，經醫生評估後必須立即生產，當時她先順產23周6日、體重570克（約1.2磅）的大孖。

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間隔生產增周數保命

醫生希望增加細孖的周數，決定施行雙胞胎間隔生產，在鄭太產下大孖後，醫生隨即修短大孖的臍帶，並塞回子宮，再以子宮頸環紮後安胎治療。相隔12日後，鄭太因胎盤剝離合併大量陰道出血，最終於25周4日剖腹產下重830克（約1.8磅）的細孖。

大孖出生後出現肺水腫、肺出血、低血壓、腦室出血等問題，需持續插喉及使用呼吸機，又接受了動脈導管結紮手術、腎上腺皮質素治療等。幸好大孖生命力頑強，逐一克服難關。細孖肺部發育雖未夠成熟，但使用呼吸機3日後，已能改使用經鼻呼吸器。

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住院3至4個月後回家

鄭太懷孕及生產過程中遇上疫情，大孖出生後疫情警戒升至三級，醫院全面禁止探病，她只探視過女兒一次。作為媽媽雖然感到不安，但她仍信賴醫護團隊的專業照顧，院方亦提供嬰兒的照片及影片，供家屬了解孩子的情況。鄭太將大女暱稱為「小花貓」，因她喝奶總是喝得滿臉，細女則叫「小牛」，喝奶很用力。

馬偕紀念醫院新生兒科資深主治醫師張瑞幸指出，大孖支氣管肺發育不全較嚴重，插喉一個多月才能拔除氣管內管，視網膜病變也較嚴重。至於細孖呼吸問題改善得較快，住院92日便能回家，大孖也在留醫120日後回家。兩姊妹現時體重已有2500克（約5.5磅），而且呼吸狀況已穩定。

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責任編輯：王明芳