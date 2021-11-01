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【西九故宮館】香港故宮展品將分三批抵港明年7月開放　吳志華：明年初公布票價

社會 13:27 2021/11/01

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熱門 李雲迪 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

香港故宮文化博物館將於明年7月開幕，明年初公布票價。（經濟日報資料圖片）

香港故宮文化博物館將於明年7月開幕，館長吳志華稱，已與北京故宮博物院磋商，並已選定900件展品，現正待內地審批，如有關程序順利，料可於明年5月分三批抵港，並即時會進行佈置；至於票價方面仍於商議當中，會參考北京及台灣故宮博物院的收費、本港故宮文化博物館特色，明年初會公布票價安排。

香港故宮文化博物館館長吳志華今日出席活動後指，香港故宮文化博物館籌備工作進度相當好，建築工程大致可於今年底完成，隨後將進行展廳裝修及展覽製作工作；並與北京故宮博物院磋商，選定900件展品，現正待內地審批，如有關程序順利，料可於明年5月分三批抵港，屆時會立即進行佈置，明年7月可落成及對外開放，形容策展時間緊密。

他稱，香港故宮文化博物館以中國全球博物館作定位，推動中國文化藝術，積極與各地博物館合作；被問到會否與台灣故宮博物院合作，吳志華稱希望兩館合作平等、學術及專業不涉政治情況下進行，形容殷切期待合作機會。

至於票價，吳志華稱仍於商議當中，會參考北京及台灣故宮博物院的收費、本港故宮文化博物館特色，同時考慮營運、市民財政負擔等，稍後將與董事局研究及磋商，明年初會公布票價安排；就首年港人是否可免費入場安排，他則指正考慮不同方案，包括盼望明年對外地、內地觀眾來港，現正展開詳細估算。

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責任編輯：陳正怡

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