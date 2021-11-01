【神的女主角】Anson Lo首次擔任綜藝節目主持　教主自揭MV女主角必要條件

▲ 教主透過《神的女主角》找MV女主角。

一眾「神徒」又要追看節目了！事關ViuTV在今晚（11月1日）播出由MIRROR人氣成員Anson Lo盧瀚霆（教主）主持的《神的女主角》，這次也是Anson Lo首次擔任綜藝節目主持。

教主透過《神的女主角》此節目招募MV女主角，但要成為「神女郎」卻不是一件易事！

教主：塊面唔可以大過我

在節目內，眾參賽神徒在兩位直屬親人的協助下接受不同形式的任務及挑戰，節目旨在帶出追星無分年齡與輩份，更可成為家人間的共同話題及活動，拉近彼此距離，亦令一家人更加共融。

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參賽者要過五關斬六將的同時，要成為MV女主角也有必要條件！教主提到其MV女主角的第一個條件是「塊面唔可以大過我」，花姐則指著自己塊臉說：「塊面大過佢點可以同佢喺畫面出現，個女仔仲洗見人嘅！」

教主續指節目重視的並不是外表及年齡，反而睇重大家的決心及與家人之間的故事。

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教主與陳漢娜拍MV

教主舞技高超，推出的個人單曲都是以勁舞快歌為主，《一所懸命》、《Burn Out》、《EGO》都是舞蹈員伴隨教主跳舞、大頭的畫面，不設女主角之位。

直至教主今年的第二首單曲《不可愛教主》才終於有女主角陳漢娜（Hanna）出現，更與教主有共舞、「頭貼頭」等親密接觸。

有份出演教主的MV，兼且成為女主角，定必有過人之處才被團隊選上。Hanna沒有表情的時候像是「厭世臉」的女生，臉上有明顯的雀斑，這些都是她令人印象深刻的樣貌特徵。

以模特兒身分出道Hanna曾於電影《殺破狼．貪狼》內飾演古天樂女兒，有富有氣質的樣貌與不錯的演技。

未知教主有沒有更多對MV女主角的要求呢？也令人更加期待誰人會在節目中獲勝呢！

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