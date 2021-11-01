【死因研訊】迷你倉大火死因研訊續　消防員指離開火場比啟動緊急救援快

▲ 時任消防員袁耀強今於死因庭作供。（梁錦麟攝）

2016年淘大工業村時昌迷你倉發生四級大火，導致高級消防隊長張耀升及消防隊目許志傑殉職，死因研訊今（1日）續。時任消防員袁耀強今作供稱，由於當時接近出口，認為當時離開火場比啟動「MayDay」救援程序比決定原地等待救援快，故未有要求救援。

死因研訊主任早前讀出時任消防員袁耀強的書面供詞，袁指在2016年6月23日事發當日，曾因消防喉曾一度失去水壓，與隊友撒至一個十字路口度休息。其後有人提出撤退，袁與消防隊目許志傑、時任時消防員徐建文撤退時，曾兩度遭鐵板阻礙，期間袁的氣樽曾被雜物勾着。

袁今作供稱，當日有隊友提出撤退，自己放下喉筆並沿消防喉撤退。在首次被鐵板阻礙時，未能沿消防喉撤離，於是與隊友沿牆壁撤離。袁憶述，當時鐵板或於第3橫巷內，而且在進入火場前，袁並不知道該處有障礙物，只知火場內有大量雜物。袁再指，若消防喉曾彎入迷你倉，當時亦有機會與隊友誤入迷你倉。

袁續指，隨後與隊友沿第2主巷撤退時，在穿過第5橫巷後再被鐵板阻礙。袁後來得悉他們當時曾誤入203號迷你倉，袁認為上述說法合理。

死因裁判官黃偉權向袁提問時指，為何當時未有按下無線電的緊急鍵。袁解釋，由於按下緊急鍵啟動「MayDay」救援程序後，需要原地等候救援。惟當時袁已看出口處的光線，故認為當時撤離火場會比原地等候快。

死因研訊下午續。

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記者：梁錦麟