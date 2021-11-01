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【告別父親】海邊撒亡父骨灰突遇強風吹　女兒：爸爸在我嘴裏

親子 17:59 2021/11/01

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熱門 李雲迪 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

英國一對姊妹到海邊撒亡父骨灰時遇強風，不慎吃到部分骨灰。

英國一對姊妹近日為亡父進行海葬，到海邊撒骨灰。在她倒空罐子的一瞬間，海邊突然吹來一陣強風，骨灰全吹到妹妹身上，部分更吹進口中。兩姊妹笑言這件事有助她們舒緩情緒，讓她們笑着與父親告別。

綜合外媒報道，現年28歲的Belle Henry及22歲的Tyla Halls去年喪父，兩姊妹日前遵從父親遺願，往布里斯托灣進行海葬。在Tyla把父親的骨灰撒進海中的一瞬間，突然吹來一陣強風，骨灰全吹到她的臉上。

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笑着與父親告別

從影片可見，Tyla在意外發生後大喊「爸爸跑進我的嘴裏！」，拍下整個過程的姊姊亦大笑起來。兩姊妹認為這件事有助她們舒緩喪父情緒，讓她們能夠笑着離開。姊姊Belle隨後表示，父親生前是個極具幽默感的人，這場意外「甚有他的風格」。

Tyla形容事件溫馨且有趣，又指自己或會被冠上「吃爸爸骨灰的人」的稱號。影片傳出後，網民對此反應兩極，有網民認同場面溫馨，「爸爸在親吻你」、「爸爸不捨得離開你」、「爸爸見到妳們大笑應該也會感到高興」、「喜劇人生！」；有網民則指「笑不出來」，「有點不尊重的感覺」、「應該先查詢天氣再去」。

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責任編輯：王明芳

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