骨折與骨質疏鬆息息相關　骨科醫生表示「女士患骨質疏鬆比男士高4倍」

▲ 骨科醫生表示骨折與骨質疏鬆息息相關。

特首林鄭月娥之前因手肘骨折入院留醫，引來關注。骨科專科醫生黃華邦表示，骨折與骨質密度不足兩者息息相關，「骨質增新和流失要保持平衡，無論男女過了某個年紀，若骨質疏鬆，骨骼脆弱了，支撐度不足，就算不太大的衝擊都會導致骨折。」如何避免骨質疏鬆，不如聽聽黃醫生怎講。

▲ 骨科專科醫生黃華邦表示女性提早收經，男的有食煙飲酒習慣，都有機會引致骨質疏鬆，從而引發骨折問題。(相片來源︰istock )

武俠小說常形容練武之士「骨骼精奇」，但骨科專科醫生黃華邦表示，

骨頭其實似銀包，小朋友及青春期發育，是「搵錢多過洗錢」，身體造骨的機能強壯。到年紀大骨質流失大於製骨，失衡下嚴重的就是骨質疏鬆。

黃華邦表示，體型較小，較早收經的女士、甲狀腺或腎上腺分泌失調者，或腸部做手術後或吸收營養有問題，都較易出現骨質疏鬆的情況。

▲ 骨科專科醫生黃華邦講解骨折與骨質疏鬆的關係。(攝影︰馮柏偉)

骨質疏鬆會變矮？

而骨質疏鬆是否一個病，黃華邦說其實可圈可點。

很多個案顯示，它是沒有徵兆的。但作為骨科醫生，小心觀察亦非沒跡象可尋。譬如女的提早收經，男的會否食煙飲酒，都會提升斷診的警覺性。 另外，如有骨質疏鬆者，身形會慢慢變矮，像家中的廚櫃本來夠高打開的，開始要擔凳仔等。這是因為骨質疏鬆導致脊骨有幾節壓扁，加上行路時地心吸力下墜，人就會變矮或寒背。有時看到拾紙皮的長者腰背彎著，正是骨質疏鬆影響。

▲ 圖正展示正常的骨質密度（上方），與骨質疏鬆的骨頭（下方）的對照效果。(攝影︰馮柏偉)

骨折4個位置最常見

黃醫生說骨質疏鬆，女士比男士高大概4倍，而白人及亞洲人又比黑人比率高。而因骨質疏鬆而導致的骨折，黃華邦醫生表示有4個位置最常見，

包括股骨（大腿骨） 近端的頸部及粗隆間處、其次是腰椎、橈骨遠端（手腕）和肱骨近端（膊頭），當然手肘也有機會發生。幾個情況中，以股骨及腰椎骨折最為嚴重，「老人家跌這個位一定起不到身，要叫救護車送院，上肢骨折後最少能走路。股骨骨折後，要照X光片後做手術。 但問題是就是手術後，活動能力也會下降，如能走路的要用拐杖，用拐杖的則要坐輪椅等。

▲ 奶類產品及麥皮都含豐富的鈣質，以預防骨質疏鬆。 (相片來源︰經濟日報圖庫)

預防骨質疏鬆 食物運動兩不誤

黃醫生說坊間也有骨質疏鬆測試，亦即是雙能量X光吸收儀（DEXA） ，骨質密度的量度標準是T評分 (T-score)，把骨質疏鬆程度分類的骨質密度與處於骨質密度高峰期的同種族年青人作出比較，以顯示骨質流失的程度，而骨質密度檢查也可用於評估發生骨折的風險。

要防止骨質疏鬆，其中一環正是補鈣及維他命D，譬如奶類產品、三文魚、沙甸魚、豆腐、麥皮等，也不一定食鈣片，維他命D則有助骨骼從血液中吸收鈣質。當然每日做30分鐘的運動，也有益處。黃醫生說，「運動能刺激骨細胞製造新骨，如跳舞、緩步跑都可以。另外，也可學太極加強身體的穩定性，學識馬步就不易跌到，而且也可減慢生活節奏，心境都能慢不來。」

▲ 長者可做太極，加強身體的穩定性，就不易跌到而致骨折。(相片來源︰經濟日報圖庫)

就骨質密度不足者而言，黃醫生而建議少做瑜伽、網球等要大動作需要扭力的運動，「滑雪、跳彈床也未必適合，骨質密度不高，就較易跌親。」



記者︰馮柏偉