【醫療美容】 康橋醫學疑教唆消費者「打大」帳單索賠　涉事醫生填寫未有進行的脫疣醫療報告

▲ 民主黨本月初接獲一宗求助,指一間大型醫療公司「HK Medical 康橋醫學」涉嫌「打大」脫疣療程帳單向保險公司理賠。(林宇翔攝)

美容療程愈趨流行,銷售手法更是層出不窮。民主黨本月初接獲一宗求助,指一間大型醫療公司「HK Medical 康橋醫學」涉嫌「打大」脫疣療程帳單向保險公司理賠,涉事醫生李子傑更在保單索償表格上的醫生報告填寫未有進行的脫疣服務。民主黨消費者權益、醫療政策發言人袁海文已就事件向醫委會、保監局、衞生署私營醫療機構規管辦公室及海關作出相關投訴,並形容事件只屬「冰山一角」,呼籲市民和消費者,如遇上不良銷售手法的違規情況,可踴躍投訴。

Y小姐於今年9月中在社交媒體上看到「HK Medical 康橋醫學」(英格蜜兒國際有限公司旗下醫療集團)的脫疣宣傳廣告,聲稱會在「醫院級手術室」由醫生主理脫疣,並鼓勵消費者攜帶保單到中心諮詢;不過當Y小姐9月30日前往其位於銅鑼灣的中心後,發現進行脫疣療程的場所只是一間美容房,認為如通風設備等,均與「醫院級手術室」有大落差。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

當日Y小姐原意只作頸部脫疣項目,惟中心一名「美容顧問」極力游說她額外做臉部、腹部及胸部的脫疣療程,並以3項美容項目服務回贈利誘,又指可按Y小姐意願,另安排一名女性「治療師」負責其他部位的脫疣療程,事主當日同意進行上述4部位的脫疣療程,並支付2.04萬元,惟她當日只完成由李子傑醫生 (Dr. Jackie Lee)進行的頸部脫疣,價值6,800元。

最後診所分別先後以「康橋醫學」與「英格蜜兒 Ingrid Millet 美容中心」名義,向她開出2張收據, 「康橋醫學」名義電腦單據有蓋上醫生印章,列出「Warts Excision(脫疣)」價值2.04萬元,用作申索保險賠償;至於「英格蜜兒 Ingrid Millet 美容中心」名義單據則是一張手寫單,寫上脫疣及3項美容回贈項目,價值亦是2.04萬元。

醫生李子傑更於事主保單索償表格上填寫了醫生報告,當中「病者住院/接受手術的主要原因」一欄,寫了「Warts on Neck, Face, Chest & Abdomen(頸部、臉部、胸部、腹部有疣)」,並在「病者之治療/檢查是否在門診進行」一欄上填寫「Procedure was done in clinic under LA」(程序於診所進行,局部麻醉)」。

Y小姐質疑診所開出「陰陽單」,即「打大」電子賬單向保險公司申請理賠,因實際手寫單上列出脫疣療程連同美容項目才總值2.04萬元;她又強調當日只完成頸部脫疣,惟涉事醫生卻在保單索償表格上填寫其他部位的脫疣項目。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

Y小姐無奈續指,由於在該中心的真實體驗與廣告出現重大落差,故不想繼續完成剩下已支付的臉部、胸部、腹部脫疣,「但又最驚要還卡數」,不過她透露,暫未向「康橋醫學」申請退款,而已完成的頸部脫疣療程亦屬順利;同時亦不敢向保險公司索賠,因擔心經「打大」的電子賬單,及有不正確資訊的醫生報告會影響其已購入逾10年、月供3,000元的保險。

袁海文表示,另發現向Y小姐解讀保單的「美容顧問」並無持有保險中介人的牌照,認為該名「顧問」涉嫌違反保險業條例第64G條,而且翻查私營醫療機構登記冊,並不見康橋醫學於銅鑼灣的地址有日間醫療中心牌照;而涉事醫生為了招攬生意,方便消費者申索保險,在醫生報告上寫上未進行的醫療程序,認為該醫生違反醫生專業守則,故分別向醫委會、保監局、衞生署私營醫療機構規管辦公室及海關作出相關投訴,暫全未有回覆。

袁認為事件只屬冰山一角,促保險公司留意醫美療程混入醫療保險的趨勢,應嚴格把關理賠安排,舉例沒有申請日間醫療中心牌照的地方,便不應受理索償,又提醒消費者如向保險公司申請沒有進行的療程理賠,有可能屬於詐騙醫療保險,會有刑事風險,呼籲市民和消費者,如遇上類似涉嫌違規情況,可聯絡51399171作出投訴。

▲ 袁海文。(林宇翔攝)

一文看清不同疫苗獎賞及優惠:https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病,即看:https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點,立即下載經濟日報App:https://bit.ly/2JdOaiS

記者:鄧凱文