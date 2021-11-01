【醫療美容】 醫療集團疑教唆消費者「打大」帳單索賠　涉事醫生填寫未有進行的脫疣醫療報告

▲ 民主黨本月初接獲一宗求助，指一間大型醫療公司「HK Medical 康橋醫學」涉嫌「打大」脫疣療程帳單向保險公司理賠。（林宇翔攝）

美容療程愈趨流行，銷售手法更是層出不窮。民主黨本月初接獲一宗求助，指一間大型醫療集團涉嫌「打大」脫疣療程帳單向保險公司理賠，涉事醫生更在保單索償表格上的醫生報告填寫未有進行的脫疣服務。

民主黨消費者權益、醫療政策發言人袁海文已就事件向醫委會、保監局、衞生署私營醫療機構規管辦公室及海關作出相關投訴，並形容事件只屬「冰山一角」，呼籲市民和消費者，如遇上不良銷售手法的違規情況，可踴躍投訴。

Y小姐於今年9月中在社交媒體上看到一間醫療集團的脫疣宣傳廣告，聲稱會在「醫院級手術室」由醫生主理脫疣，並鼓勵消費者攜帶保單到中心諮詢；不過當Y小姐9月30日前往其位於銅鑼灣的中心後，發現進行脫疣療程的場所只是一間美容房，認為如通風設備等，均與「醫院級手術室」有大落差。

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當日Y小姐原意只作頸部脫疣項目，惟中心一名「美容顧問」極力游說她額外做臉部、腹部及胸部的脫疣療程，並以3項美容項目服務回贈利誘，又指可按Y小姐意願，另安排一名女性「治療師」負責其他部位的脫疣療程，事主當日同意進行上述4部位的脫疣療程，並支付2.04萬元，惟她當日只完成由一名醫生進行頸部脫疣，價值6,800元。

最後診所分別先後以該醫療集團及其母公司名義，向她開出2張收據， 以醫療集團名義開出的電腦單據有蓋上醫生印章，列出「Warts Excision（脫疣）」價值2.04萬元，用作申索保險賠償；至於由母公司名義開出的單據則是一張手寫單，寫上脫疣及3項美容回贈項目，價值亦是2.04萬元。

涉事醫生更於事主保單索償表格上填寫了醫生報告，當中「病者住院／接受手術的主要原因」一欄，寫了「Warts on Neck, Face, Chest & Abdomen（頸部、臉部、胸部、腹部有疣）」，並在「病者之治療／檢查是否在門診進行」一欄上填寫「Procedure was done in clinic under LA」（程序於診所進行，局部麻醉)」。

Y小姐質疑診所開出「陰陽單」，即「打大」電子賬單向保險公司申請理賠，因實際手寫單上列出脫疣療程連同美容項目才總值2.04萬元；她又強調當日只完成頸部脫疣，惟涉事醫生卻在保單索償表格上填寫其他部位的脫疣項目。

Y小姐無奈續指，由於在該中心的真實體驗與廣告出現重大落差，故不想繼續完成剩下已支付的臉部、胸部、腹部脫疣，「但又最驚要還卡數」，不過她透露，暫未向該醫療集團申請退款，而已完成的頸部脫疣療程亦屬順利；同時亦不敢向保險公司索賠，因擔心經「打大」的電子賬單，及有不正確資訊的醫生報告會影響其已購入逾10年、月供3,000元的保險。

袁海文表示，另發現向Y小姐解讀保單的「美容顧問」並無持有保險中介人的牌照，認為該名「顧問」涉嫌違反保險業條例第64G條，而且翻查私營醫療機構登記冊，並不見涉事醫療集團於銅鑼灣的地址有日間醫療中心牌照；而涉事醫生為了招攬生意，方便消費者申索保險，在醫生報告上寫上未進行的醫療程序，認為該醫生違反醫生專業守則，故分別向醫委會、保監局、衞生署私營醫療機構規管辦公室及海關作出相關投訴，暫全未有回覆。

袁認為事件只屬冰山一角，促保險公司留意醫美療程混入醫療保險的趨勢，應嚴格把關理賠安排，舉例沒有申請日間醫療中心牌照的地方，便不應受理索償，又提醒消費者如向保險公司申請沒有進行的療程理賠，有可能屬於詐騙醫療保險，會有刑事風險，呼籲市民和消費者，如遇上類似涉嫌違規情況，可聯絡51399171作出投訴。

▲ 袁海文。（林宇翔攝）

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記者：鄧凱文