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【年度盛事】美酒佳餚巡禮今開鑼　最平600多元享「Wine-Cation」

社會 15:00 2021/11/01

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熱門 李雲迪 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

香港美酒佳餚巡禮今日（1日）開鑼整個11月，市民只要購買品味通行證，便可憑證享盡50間指定餐廳酒吧優惠。（陳國峰攝）

香港美酒佳餚巡禮今日（1日）開鑼，整個11月，市民只要購買品味通行證，便可憑證享盡50間指定餐廳酒吧優惠。旅發局亦推出「Wine-Cation」，有逾20間酒店設計了限定美酒住宿計劃，最平600多元就可以享受美酒及宅度假。

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市民即日起可於購票通購買品味通行證，憑證可以優惠價在中環、灣仔、堅尼地城及尖沙咀約50間餐廳酒吧享用期間限定餐單，部分折扣低至半價。另外，全港亦有逾400間餐廳提供低至7折優惠及特色餐廳。

旅發局亦與24間酒店合作，在今個月推出25款期間限定的美酒佳餚住宿計劃，其中最便宜只需573（另收加一服務費）元便可以享雙人住宿包二人下午茶及氣泡酒兩杯。亦有酒店推出1988元（另收加一服務費）的雙人住宿連早、午餐、氈酒體驗班及兩小時無限暢飲紅、白酒的住宿計劃。

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信和集團資產管理董事蔡碧林指，集團共有30多家餐廳參與巡禮，預計活動對人流及生意均會帶來至少20%增長。她又表示，自7月派發消費券，以及政府陸續放寬防疫措施，集團大部分餐廳的生意已回到疫情前的8至9成，又指單萬聖節，生意及人流也較去年上升20%。

朗延酒店銷售及市場推廣總監黎愛雯就指，對是次「Wine-Cation」計劃有信心，預計可帶來2至3成的生意增長，以及帶來對品酒有興趣的新客群。她亦表示，疫情緩和後酒店整體生意額回升，尤其暑假期間升幅顯著，較去年同期增加3成。而週末的入住率也較去年增加5成，雖未回到疫情前水平，但認為在目前只有單一本地客源的情況下，是讓人鼓舞的增長。她亦預計，聖誕節的入住率可以達8至9成。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：黃小冰

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