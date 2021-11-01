【著數優惠】foodpanda宣布接受以PayMe付款　即日起推出四款獨家優惠

▲ foodpanda宣布接受以PayMe付款，即日起推出四款獨家優惠。（foodpanda提供）

Foodpanda與滙豐今日（1日）宣布， foodpanda香港平台現己接受PayMe付款。顧客除了可享用更簡單、快捷的付款模式，由即日起至2021年12月31日，當在foodpanda平台（包括其即時生活百貨）使用PayMe付款時，更可獲獨家優惠折扣。

Foodpanda表示，通過開展合作，雙方平台顧客能享用迅速的送遞服務外，更能使用無縫和安全的支付，為消費者和商戶帶來最快 10分鐘的「快商務」體驗。

滙豐環球資金管理業務香港區主管姚宇翠表示，PayMe for Business收款方案獲更多香港餐飲商戶採用，本年首10個月，所處理的餐飲交易數量比去年同期增長超過三倍。

Foodpanda指為慶祝合作正式展開，於2021年11月1日至12月31日期間，顧客在 foodpanda平台使用PayMe付款，即可享四款獨家優惠：

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責任編輯：李榮忠