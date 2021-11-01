《殺出個黃昏》導演高子彬倫敦東亞電影節獲獎　溫哥華國際電影節奪觀眾最喜愛亞洲電影

▲ 《殺出個黃昏》

林家棟監製及與何靜怡聯合編劇、高子彬執導的《殺出個黃昏》在「倫敦東亞電影節」獲頒「特別表揚獎」予導演高子彬 ，以鼓勵其電影上發掘多元題材及對香港電影歷史的尊重成為該電影節唯一得獎的香港電影工作者。

對於獲頒此殊榮，導演高子彬透過文字向大會發佈得獎感言：「電影是團隊齊心合力的工作，我代表《殺出個黃昏》團隊衷心答謝倫敦東亞電影節，尤其是監製林家棟、編劇何靜怡、演出無懈可擊的謝賢及馮寶寶及一眾演員。《殺》片是我的第一部執導的電影，因此意義特別重大，感謝各位評審的肯定。」

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▲ 導演高子彬

與此同時，電影團隊於「加拿大國際電影節」獲頒觀眾票選的「觀眾最喜愛亞洲電影」，該電影節更以「加里格蘭」及「莎利譚寶」的地位來形容謝賢和馮寶寶是華語影壇的不朽傳奇，盛讚二人對港產片的發展功不可沒。

此外，大會更高度評價二人在黃昏之年依然願意花時間為藝術出一分力。

身在馬來西亞的女主角馮寶寶代表劇組答謝加拿大觀眾支持，表示最替四哥感到欣慰：「我聽到這好消息、第一反應是為四哥daddy感到欣慰，他能在兒子面前証明自己、祗要機遇到來、實力仍在、魅力不減。」

寶寶姐續稱：「我目前天天過着感恩歲月、感恩加拿大觀眾投《殺出個黃昏》一票、感恩監製林家棟邀我參予此片演出、感恩編劇創作出這麼一個有人味的故事。」