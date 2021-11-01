【重建工程】瑪麗「孖寶兄弟」主管設計新急症室　冀提高服務流程及效率

▲ 瑪麗醫院急症室有一對「孖寶兄弟」舵手，二人最新合力設計新大樓急症室，構思以一個大型樓層，將急症室、深切治療部、手術室等關鍵設施集中一起，加快病人運送過程。（梁偉榮攝）

瑪麗醫院急症室有一對「孖寶兄弟」舵手，部門主管徐錫漢及副主管曾達之，兩人結緣於中學一場球賽，相識至今40餘載。

球場上是互不相讓的對手，急症室內則是並肩戰友，攜手闖過一個個關卡，二人最新合力設計新大樓急症室，構思以一個大型樓層，將急症室、深切治療部、手術室等關鍵設施集中一起，加快病人運送過程。而新大樓將設直升機停機坪，將可接收更多危急病人，為部門帶來更多挑戰。

徐錫漢和曾達之是中學及大學的同窗，現時分別任職瑪麗醫院急症科部門主管及副部門主管，兩人今年正式在醫管局服務滿30年，獲醫管局頒服務獎。二人的不解之緣，源於中學一場足球比賽，徐憶述，當時曾達之因「猜輸」而要當守門員，自己卻去射門，卻不幸地令曾達之的手受傷，要看急症。

合作無間 同班同學齊入港大

曾達之即補充，「記得當年佢射咗一球好強嘅波，好彩我救得到，不過就係手受傷。」他們中三起同班，更一同考上港大醫學院，其間在西環合租唐樓，方便讀書及一起玩樂。

畢業後他們入職瑪麗醫院，其後亦聚首於急症室，曾達之形容雙方合作無間，「大家可以話係拍住上」。在2013年喜靈洲發生逾80人傷的撞船事件，他當時在急症室當值，要到現場為傷者評估分流及治療，便召徐醫生回院增援。徐在院內一直與他保持溝通，並安排同事盡快處理原急症室內的病人，及早騰出地方接收撞船事故傷者。

除了日常合作，兩人也有不少得意之作，例如合力將「院前心電圖」計劃帶來香港。曾達之稱，他們數年前到外國開會，發現外國醫院在處理急性心臟病發病人時，會在救護車上就先為其進行心電圖檢查，以便及早安排緊急「通波仔」手術。兩人認為做法可實際幫助病人，回港後由徐負責與醫管局及消防處聯絡協調，提出實施計劃，而曾達之就負責撰寫執行指引。計劃在瑪麗醫院急症室實行後，見一定成果，醫管局並將之推展至其他聯網。

新設直升機坪 接收危急病人

瑪麗醫院重建工程正在進行，竣工後急症室將遷至新大樓，兩人近年最傷腦筋的，就是設計新急症室。徐錫漢坦言，為要提高服務流程及效率，有不少苦腦，幸而兩人早有合作密契，兩人「一路諗，一路傾」再與其他部門溝通，目前想法是在新大樓設立一個大型樓層，將急症室、深切治療部、手術室等關鍵設施集中一起，加快病人運送過程，「讓病人由登記到完成治療都可以很順暢，不用走來走去」。徐補充，新大樓將設直升機停機坪，未來更多危急意外病人亦會送到瑪麗急症室，形容會有更多挑戰。

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記者：黃小冰