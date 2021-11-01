【2021聖誕節】一文睇清聖誕護膚品化妝品倒數月曆　innisfree$188包12件面膜+護手霜+精華

▲ TOPick為大家介紹不同護膚品化妝品品牌的聖誕倒數月曆。（圖片由品牌提供）

聖誕節快到了，浪漫派對的氣氛愈來愈濃厚，擁有設計精緻及實用的化妝品護膚品聖誕倒數月曆，必定令各位女士靚著過聖誕！TOPick為大家搜羅了不同品牌的聖誕月曆，各有特色，不論送禮自用都合適。

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innisfree 普普節日聖誕倒數月曆 $188

▲ innisfree 普普節日聖誕倒數月曆裡面集合了12件迷你版產品。（圖片由品牌提供）

韓國品牌innisfree今年再度與美國當代藝術家Steven Harrington合作，推出綠色聖誕Green Holidays限量系列，各款innisfree皇牌經典護膚品和彩妝品重新粉墨登場，瓶身統統換上超有節日感的色彩，並加入Steven Harrington所創作的聖誕圖案，非常亮眼！

而富有濃濃節慶感的紅綠色調聖誕倒數月曆，裡面集合了12件迷你版產品，產品包括：

紅茶逆時活膚修復精華 5ml

第4代 #綠茶籽精華 8ml

綠茶籽精萃水份精華面霜 10ml

綠茶保濕潔面膏 15g

綠茶平衡乳液 15ml

火山泥近零刺激毛孔清潔面膜 15ml

超級火山泥毛孔爽膚水2X 8ml

濟州柑橘煥白無瑕睡眠面膜 15ml

濟州王櫻透嫩素顏霜 10ml

濟州香榧調理爽膚水 15ml

濟州島香榧去印除疤膏 5ml

濟州香氛護手霜【冬日麝香】15ml

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責任編輯：王芷瑩