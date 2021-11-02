【重組架構】林正財倡將食衞局及勞福局合併　善用資源推動醫社合作

▲ 基督教靈實協會行政總裁林正財。 （梁偉榮攝）

醫療與社福政策合作是發展基層醫療重要的一環，「試想像一個中風的老人家出院後由誰照顧他呢？當有經濟問題時又應該如何解決呢？」身兼行政會議成員的基督教靈實協會行政總裁林正財說，社區多年來已建設多種家居照顧服務，惟因本港行政架構分開運作，各個醫療及社會服務範疇亦是獨立分開的，兩者欠缺協調，導致病人與社區服務提供者間無法聯繫，部分病人因怕無人照顧拒出院。

他直言食衞局及勞福局兩個政策局缺乏合作，當兩局有合作計劃時，也會因要撥出資源而互相「搓波」，

當決定了哪個局負責出錢後，計劃就會歸其管理，而另一個局就不再理會。

而在疫情期間，長者及低下階層接收資訊不全面，也導致新冠疫苗接種率低，故他建議港府應從這方面著手，才可達致社會健康公平。

若果溝通做得不好，即使你的說話有多正確，也無法傳到市民那裡。

林正財認為，疫情的出現是推動醫社合作的催化劑，讓病人得到適當照顧時，亦可減輕其照顧者的壓力；他建議港府仿效特區第一屆政府，將食衞局及勞福局兩個政策局合併，將資源用得其所和改善資訊流通，在制定政策時同時考慮病人福利，統一發放資訊，更可讓醫管局或其他組織有一個合作平台，並增設個案管理專家，協助有需要的病人及其家人。

他建議將衞生及福利合併處理，可以盡快推動醫社合作，讓病人可以在康健中心中得到適當照顧，

以後住過醫院的病人，只要通過『這條橋』就可以到地區康健中心，接受護士、物理治療師等服務，幫他穩定病情，可以在社區中健健康康生活。

林正財指疫情是建設預防性基層醫療的契機，而未來的大型基建亦應加入「健康元素」，詳情即看：【下一頁】

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記者：郭詩詩