【急症行列】瑪麗「孖寶」主管因工時吸引做急症　指當年跑夜馬等求診大減

▲ 瑪麗醫院急症科部門主管徐錫漢與副部門主管曾達之，在瑪麗急症扎根近30年，見證了本港急症服務的變遷。（梁偉榮攝）

瑪麗醫院急症科部門主管徐錫漢與副部門主管曾達之，在瑪麗急症扎根近30年，見證了本港急症服務的變遷。曾達之表示，自己投身急症室其中一個原因是工時吸引。他指，當時急症醫生每周工作44小時，而其他科工時則長很多，舉例腦外科醫生當年工時接近每周100小時。

他解釋，當時急症仍不是專科，很少人選擇到急症室工作，「甚至誇張得每年7月1日，幾乎全部實習期滿1年的急症部門醫生，都轉去其他科」。

自願投身急症室 每周工時44

他又表示，當年做完實習醫生後便加入急症行列，最擔心遇到交通意外、跳樓或斬人等大件事，因很多時候，尤其晚上只有自己一位醫生，很難處理複雜傷勢，再加上自己經驗不足，遇到困難只能致電較資深的醫生，或打上病房問其他專科醫生如何處理。

他們又稱，今昔病人求診也有很多差異，例如以前逢星期三跑夜馬，或播出《香港小姐》總決賽，求診人數便會減少，現在卻沒有特別的規律。徐亦指，以前急症治療並不收費，病人的要求也相對較低，舉例以前多因感冒發燒等簡單症狀求診，開藥就可以；且以前會出現4個醫生分坐同一張台四邊看症的情況，病人私隱度並不高。

他形容現時病人則多有「隱藏的動機」，例如已看過不同醫生卻無法解決，會帶齊檢測報告才來急診，希望醫生能夠幫忙，病症亦較為複雜。

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記者：黃小冰