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【學生流失】兩所公營中學今學年僅開1班中一　須向教育局申請學校發展方案以續辦

社會 15:42 2021/11/01

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教育局表示，共有兩所公營中學於2021/22學年開辦1班中一。（資料圖片）

教育局今年9月到校點算在學學生人數，局方今日（1日）表示，共有兩所公營中學於2021/22學年開辦1班中一，當中沒有官立學校。

教育局表示，由2013/14 學年起，接納中學在每級開辦兩班的情況下，可透過靈活調配資源，善用不同策略和途徑開設多元化的選修科目，為學生提供高中課程。局方續指，開辦1班中一的中學須申請學校發展方案，包括由辦學團體注入額外資源、與其他學校或機構合辦課程、與其他學校合併、進行特別視學等，以繼續營辦。

至於小學方面，由於學制及課程編排與中學不同，包括沒有如高中般的選修安排，故此即使開辦1班小一的小學亦無需向教育局申請發展方案。

教育局９月底公布，經9月點算在學學生人數後，相對3月批核的2021/22學年總班數，全港公營學校共減少15班小一及8班中一，共涉減23班，相較去年同期只減6班小一或中一，需減班數字大增17班。教育局上月中向立法會提交文件指出，預計未來學齡人口持續下跌的情況，屬「結構性」而非「過渡性」。

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記者：黃悅晴

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