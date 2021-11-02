【基層醫療】林正財指疫情是建設預防性基層醫療契機　倡城市設計加入健康元素

▲ 基督教靈實協會行政總裁林正財希望港府在未來的大型建設，或其他的城市規劃中加入健康元素。（梁偉榮攝）

本屆政府大力推動基層醫療服務，以減輕公立醫院的負擔。身兼行政會議成員的基督教靈實協會行政總裁林正財認為，市民疫情期間提高了預防疾病的意識，正是一個很好的契機發展預防性基層醫療，鼓勵市民多做運動，建議港府以將軍澳的跨灣大橋中增設跑步徑及單車徑作為範本，在未來的大型建設或城市規劃中注入健康元素，建立健康生活習慣，並提升社會資本，攜手創造健康城市。

林正財多年來一直服務西貢區居民，疫情的出現令他深深體會到預防性基層醫療、城市規劃和社會資本對健康城市的重要性。他認為，本港過往制定醫療政策時，着重治療性基層醫療，多於預防性基層醫療，惟港府近年已作出改變，積極在各區設立地區康健中心或康健站，目的是達致社區分流，減輕公立醫院負擔；同時為市民提供健康教育，做好預防疾病工作，他指疫情下正是一個很好的契機，讓社會發展預防性基層醫療，建立健康生活習慣。

他在20多年前被政府邀請成為西貢區議員，已一直推廣健康城市概念，包括建議在即將落成的將軍澳跨灣大橋上，增設跑步徑及單車徑，鼓勵居民多做運動，培養健康習慣。他直言過去在城市規劃上太「分門別類」，「從事路政、城市設計的人不想聯想到健康，因此在設計的元素上是沒有健康的概念」，幸好當時各界人士積極推動健康城市，更形容為輝煌的時候，

大家好願意一齊去做，這也是一個社會資本。

在社會事件和新冠疫情的雙重打擊下，林正財慨歎港人的精神健康變差，加上社交距離限制，人與人之間的交流接觸減少，影響社會資本的建立，

疫情下一同運動的機會也沒有了，一同運動本身除了是運動外，也是一個社交，亦是一個彼此鼓勵、彼此幫助的概念。

他建議未來的城市設計或不同政策上，可以以將軍澳地區作為範本，在基建上加入健康元素，鼓勵市民放下政治成見，一同做運動，並參與健康城市的推廣工作，甚至以身作則成為推動者之一，從下而上的提升社會資本，

例如在運動場上，大家喜歡一同踢足球就一同踢足球，不用理會政治。

▲ 「第九屆健康城市聯盟國際大會」將於本月3日至5日在綫上舉行。（大會提供圖片）

「第九屆健康城市聯盟國際大會」將於本月3日至5日在綫上舉行，將有約160名來自世界各地的醫療䘙生、城市設計、環保、公共政策、工程等不同領域的專家學者發言及交流，全面檢視及探討如何構建疫情下及疫情後的智慧健康城市。身兼會議籌委會成員的林正財，亦會分享對疫情下建構基層醫療的看法，攜手共創健康城市。

林正財倡食衞局及勞福局合併善用資源。詳情即看：【下一頁】

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記者：郭詩詩