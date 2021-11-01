  • 27°C
香港時間 : 20211101日 (週一) 16:37
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 李雲迪 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【親密老友】瑪麗孖寶兄弟相識40載少爭拗　二人冀培訓有潛質新人接手

社會 16:14 2021/11/01

分享：

熱門 李雲迪 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

從黃毛小子到今日的管理層，這兩個老友結伴約40年，他們自言從未出現過甚麼衝突。（梁偉榮攝）

從黃毛小子到今日的管理層，這兩個老友結伴約40年，他們自言從未出現過甚麼衝突。瑪麗醫院急症科部門主管徐錫漢認為，是因為兩人均出身草根，明白世界非只圍着自己轉，都「識睇眉頭眼額」，願意退一步互相解決問題。

副部門主管曾達之就笑言，「我同佢都叫做一個比較親密嘅老友」，所以爭拗不多，印象中也沒有嗌大交。

「我哋好得意，可能我哋都貪玩，我哋嘅競爭係喺網球場上。」徐指，兩人工作上不存在競爭，反而在球場上就互不服輸，「他輸咗唔認輸，我輸又唔認咁啦」。他們自大學接觸網球，直至現在每個星期也都會在球場見面。

醫管局工作30年 獲頒服務獎

兩人今年正式在醫管局服務滿30年，獲醫管局頒服務獎，他們均展望10年後可以再奪服務獎，笑言「40年（的獎牌）好像用足金做」。不過，徐坦言，自己初步打算到60歲就會預留多點時間給自己，或會轉為兼職，少做管理，多做臨床。曾達之亦表示，自己的計劃與對方相似，一定不會霸着管理位置，會專注臨床，提拔其他同事。

二人同時認為，未來目標主要是傳承，希望培訓有潛質新人接手推動急症科專業發展及部門管理工作。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：黃小冰

相關文章

【年度盛事】美酒佳餚巡禮今開鑼　最平600多元享「Wine-Cation」
今日 15:00
【年度盛事】美酒佳餚巡禮今開鑼　最平600多元享「Wine-Cation」
【著數優惠】foodpanda宣布接受以PayMe付款　即日起推出四款獨家優惠
今日 15:22
【著數優惠】foodpanda宣布接受以PayMe付款　即日起推出四款獨家優惠
【重建工程】瑪麗「孖寶兄弟」主管設計新急症室　冀提高服務流程及效率
今日 15:27
【重建工程】瑪麗「孖寶兄弟」主管設計新急症室　冀提高服務流程及效率
【學生流失】兩所公營中學今學年僅開1班中一　須向教育局申請學校發展方案以續辦
今日 15:42
【學生流失】兩所公營中學今學年僅開1班中一　須向教育局申請學校發展方案以續辦

你可能感興趣

【年度盛事】美酒佳餚巡禮今開鑼　最平600多元享「Wine-Cation」
今日 15:00
【年度盛事】美酒佳餚巡禮今開鑼　最平600多元享「Wine-Cation」
【著數優惠】foodpanda宣布接受以PayMe付款　即日起推出四款獨家優惠
今日 15:22
【著數優惠】foodpanda宣布接受以PayMe付款　即日起推出四款獨家優惠
【重建工程】瑪麗「孖寶兄弟」主管設計新急症室　冀提高服務流程及效率
今日 15:27
【重建工程】瑪麗「孖寶兄弟」主管設計新急症室　冀提高服務流程及效率
經濟 大學 瑪麗醫院 網球 香港 兼職 服務

最高瀏覽

【萬分驚險】油漆工高空外牆維修遭女住戶剪斷安全 網民：行為是謀殺
17:54 2021/10/31
【萬分驚險】油漆工高空外牆維修遭女住戶剪斷安全 網民：行為是謀殺
【大埔車禍】新娘潭路3車相撞釀2死5傷　林寶堅尼撞粉碎變廢鐵
今日 10:30
【大埔車禍】新娘潭路3車相撞釀2死5傷　林寶堅尼撞粉碎變廢鐵
【死過翻生】屋苑經理出通告指自己「證實死亡」後獲救　住戶搲爆頭：咁啫係死咗未
11:21 2021/10/31
【死過翻生】屋苑經理出通告指自己「證實死亡」後獲救　住戶搲爆頭：咁啫係死咗未