【親密老友】瑪麗孖寶兄弟相識40載少爭拗　二人冀培訓有潛質新人接手

▲ 從黃毛小子到今日的管理層，這兩個老友結伴約40年，他們自言從未出現過甚麼衝突。（梁偉榮攝）

從黃毛小子到今日的管理層，這兩個老友結伴約40年，他們自言從未出現過甚麼衝突。瑪麗醫院急症科部門主管徐錫漢認為，是因為兩人均出身草根，明白世界非只圍着自己轉，都「識睇眉頭眼額」，願意退一步互相解決問題。

副部門主管曾達之就笑言，「我同佢都叫做一個比較親密嘅老友」，所以爭拗不多，印象中也沒有嗌大交。

「我哋好得意，可能我哋都貪玩，我哋嘅競爭係喺網球場上。」徐指，兩人工作上不存在競爭，反而在球場上就互不服輸，「他輸咗唔認輸，我輸又唔認咁啦」。他們自大學接觸網球，直至現在每個星期也都會在球場見面。

醫管局工作30年 獲頒服務獎

兩人今年正式在醫管局服務滿30年，獲醫管局頒服務獎，他們均展望10年後可以再奪服務獎，笑言「40年（的獎牌）好像用足金做」。不過，徐坦言，自己初步打算到60歲就會預留多點時間給自己，或會轉為兼職，少做管理，多做臨床。曾達之亦表示，自己的計劃與對方相似，一定不會霸着管理位置，會專注臨床，提拔其他同事。

二人同時認為，未來目標主要是傳承，希望培訓有潛質新人接手推動急症科專業發展及部門管理工作。

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記者：黃小冰