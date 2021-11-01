  • 27°C
香港時間 : 20211101日 (週一) 16:37
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 李雲迪 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【立法會選舉】提名期展開　一文看清候選人名單

政治 16:09 2021/11/01

分享：

熱門 李雲迪 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

立法會換屆選舉提名期已經展開。（2021年立法會換屆選舉網站）

以下名單更新至10月30日中午12時

地方選區
香港島東：工聯會吳秋北

香港島西：離島區議員方龍飛

九龍東：工聯會鄧家彪

九龍西：／ 

九龍中：民建聯李慧琼、黃大仙區議員譚香文

新界東南：／ 

新界北：／ 

新界西北：／ 

新界西南：／ 

新界東北：／ 

    點擊圖片放大
    +4
    +3

 

功能界別
鄉議局：／

漁農界：／

保險界：／

航運交通界：／

教育界：／

法律界：／

會計界：／

醫療衞生界：／

工程界：經民聯盧偉國

建築、測量、都市規劃及園境界：／

勞工界：／

社會福利界：／

地產及建造界：／

旅遊界：／

商界（第一）：經民聯林健鋒

商界（第二）：／

商界（第三）：游偉光

工業界（第一）：／

工業界（第二）：／

金融界：／

金融服務界：／

體育、演藝、文化及出版界：蘇惠良

進出口界：／

紡織及製衣界：／

批發及零售界：／

科技創新界：／

飲食界：／

港區全國人大代表、政協委員及有關全國性團體代表界：謝曉虹

 

選舉委員會界別
盛智文、陳月明、李浩然、民建聯林琳、黃元山

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

撰文 : 傅流螢

相關文章

【選舉制度】新一屆立法會提名期周六開始　林鄭月娥：責成選管會執行選舉改善措施
10:44 2021/10/26
【選舉制度】新一屆立法會提名期周六開始　林鄭月娥：責成選管會執行選舉改善措施
【立法會選舉】立會換屆選舉提名期明日展開　廉署將打擊妨礙投票及公開煽惑不投票行為
17:36 2021/10/29
【立法會選舉】立會換屆選舉提名期明日展開　廉署將打擊妨礙投票及公開煽惑不投票行為
【立法會選舉】盧文端︰部分「國家隊」選委願意提名非建制派　新立法會絕不會「清一色」
15:27 2021/10/29
【立法會選舉】盧文端︰部分「國家隊」選委願意提名非建制派　新立法會絕不會「清一色」
【立法會選舉】新一屆提名期今日開始　當局暫接獲15份申請
16:55 2021/10/30
【立法會選舉】新一屆提名期今日開始　當局暫接獲15份申請

你可能感興趣

【選舉制度】新一屆立法會提名期周六開始　林鄭月娥：責成選管會執行選舉改善措施
10:44 2021/10/26
【選舉制度】新一屆立法會提名期周六開始　林鄭月娥：責成選管會執行選舉改善措施
【立法會選舉】立會換屆選舉提名期明日展開　廉署將打擊妨礙投票及公開煽惑不投票行為
17:36 2021/10/29
【立法會選舉】立會換屆選舉提名期明日展開　廉署將打擊妨礙投票及公開煽惑不投票行為
【立法會選舉】盧文端︰部分「國家隊」選委願意提名非建制派　新立法會絕不會「清一色」
15:27 2021/10/29
【立法會選舉】盧文端︰部分「國家隊」選委願意提名非建制派　新立法會絕不會「清一色」
選舉委員會 民建聯 工聯會 經民聯 選舉 立法會 立法會選舉

最高瀏覽

【萬分驚險】油漆工高空外牆維修遭女住戶剪斷安全 網民：行為是謀殺
17:54 2021/10/31
【萬分驚險】油漆工高空外牆維修遭女住戶剪斷安全 網民：行為是謀殺
【大埔車禍】新娘潭路3車相撞釀2死5傷　林寶堅尼撞粉碎變廢鐵
今日 10:30
【大埔車禍】新娘潭路3車相撞釀2死5傷　林寶堅尼撞粉碎變廢鐵
【死過翻生】屋苑經理出通告指自己「證實死亡」後獲救　住戶搲爆頭：咁啫係死咗未
11:21 2021/10/31
【死過翻生】屋苑經理出通告指自己「證實死亡」後獲救　住戶搲爆頭：咁啫係死咗未