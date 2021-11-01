【立法會選舉】提名期展開 一文看清候選人名單
政治 16:09 2021/11/01
以下名單更新至10月30日中午12時
地方選區
香港島東：工聯會吳秋北
香港島西：離島區議員方龍飛
九龍東：工聯會鄧家彪
九龍西：／
九龍中：民建聯李慧琼、黃大仙區議員譚香文
新界東南：／
新界北：／
新界西北：／
新界西南：／
新界東北：／
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功能界別
鄉議局：／
漁農界：／
保險界：／
航運交通界：／
教育界：／
法律界：／
會計界：／
醫療衞生界：／
工程界：經民聯盧偉國
建築、測量、都市規劃及園境界：／
勞工界：／
社會福利界：／
地產及建造界：／
旅遊界：／
商界（第一）：經民聯林健鋒
商界（第二）：／
商界（第三）：游偉光
工業界（第一）：／
工業界（第二）：／
金融界：／
金融服務界：／
體育、演藝、文化及出版界：蘇惠良
進出口界：／
紡織及製衣界：／
批發及零售界：／
科技創新界：／
飲食界：／
港區全國人大代表、政協委員及有關全國性團體代表界：謝曉虹
選舉委員會界別
盛智文、陳月明、李浩然、民建聯林琳、黃元山
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撰文 : 傅流螢