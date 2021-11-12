【立法會選舉】提名期結束共154人參選　一文看清名單

▲ 立法會換屆選舉提名期已經展開。（2021年立法會換屆選舉網站）

下月立法會換屆選舉提名期已經結束，一共有154份提名表格，名單以下：

地方選區

香港島東：工聯會吳秋北、新民黨廖添誠、民建聯梁熙、潘焯鴻

香港島西：離島區議員方龍飛、民建聯陳學鋒、新民黨葉劉淑儀

九龍東：工聯會鄧家彪、民建聯顏汶羽、民主思路陳進雄、胡健華、李嘉欣

九龍西：民建聯鄭泳舜、西九新動力梁文廣、馮檢基

九龍中：民建聯李慧琼、黃大仙區議員譚香文、九龍城區議會主席楊永杰

新界東南：民建聯李世榮、西貢區議會副主席蔡明禧、專業動力林素蔚

新界北：民建聯劉國勳、元朗區議會主席沈豪傑、香港新方向張欣宇、曾麗文

新界西北：民建聯周浩鼎、實政圓桌田北辰、新思維黃俊瑯

新界西南：民建聯陳恒鑌、工聯會陳穎欣、荃灣區議員劉卓裕

新界東北：民建聯陳克勤、新民黨李梓敬、民主思路黃頴灝、黃成智

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功能界別

鄉議局：經民聯劉業強、莫錦貴

漁農界：民建聯何俊賢、楊上進

保險界：陳健波、陳照男

航運交通界：自由黨易志明、陳宗彝

教育界：林日豐、余國強、丁健華

法律界：林新強、陳晓鋒

會計界：民建聯黃俊碩、文思怡、灣仔區議員黃宏泰、翁健

醫療衞生界：民建聯陳永光、龐愛蘭、林哲玄、何崇漢、劉子進、陳子中

工程界：經民聯盧偉國、黃偉信

建築、測量、都市規劃及園境界：謝偉銓、陳澤斌

勞工界：工聯會郭偉强、工聯會梁子穎、勞聯周小松、李廣宇

社會福利界：民建聯朱麗玲、新思維狄志遠、葉湛溪

地產及建造界：趙式浩、龍漢標

旅遊界：姚柏良、馬軼超

商界（第一）：經民聯林健鋒、姚逸明

商界（第二）：廖長江、葉永成

商界（第三）：游偉光、嚴剛

工業界（第一）：自由黨梁日昌、經民聯梁君彥

工業界（第二）：經民聯吳永嘉、羅程剛

金融界：陳振英、陳志輝

金融服務界：李惟宏、經民聯張華峯

體育、演藝、文化及出版界：蘇惠良、霍啟剛

進出口界：民建聯黃英豪、李志峰

紡織及製衣界：陳祖恒、自由黨鍾國斌

批發及零售界：自由黨邵家輝、林至頴

科技創新界：邱達根、吳池力

飲食界：自由黨張宇人、徐汶緯

港區全國人大代表、政協委員及有關全國性團體代表界：謝曉虹、民建聯陳勇

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選舉委員會界別（51人）

盛智文、陳月明、李浩然、民建聯林琳、黃元山、劉智鵬、譚岳衡、黃梓謙、江玉歡、曾瀞漪、自由黨李鎮強、經民聯梁美芬、陳紹雄、教聯會鄧飛、周文港、吳傑莊、林順潮、民建聯陳仲尼、勞聯林振昇、梁毓偉、經民聯陸瀚民、馮煒光、孫偉勇、新民黨陳家珮、新民黨容海恩、簡慧敏、陳沛良、林智遠、工聯會黃國、工聯會陸頌雄、工聯會蔡永強、工聯會麥美娟、陳凱欣、民建聯郭玲麗、民建聯陳凱榮、民建聯葛珮帆、民建聯張國鈞、刁勝洪、馬逢國、管浩鳴、謝偉俊、洪雯、屠海鳴、林筱魯、何君堯、孫東、陳曼琪、盧維思、蘇長荣、吳宏偉、新民黨黎棟國

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