【立法會選舉】提名期結束共154人參選 一文看清名單
下月立法會換屆選舉提名期已經結束，一共有154份提名表格，名單以下：
地方選區
香港島東：工聯會吳秋北、新民黨廖添誠、民建聯梁熙、潘焯鴻
香港島西：離島區議員方龍飛、民建聯陳學鋒、新民黨葉劉淑儀
九龍東：工聯會鄧家彪、民建聯顏汶羽、民主思路陳進雄、胡健華、李嘉欣
九龍西：民建聯鄭泳舜、西九新動力梁文廣、馮檢基
九龍中：民建聯李慧琼、黃大仙區議員譚香文、九龍城區議會主席楊永杰
新界東南：民建聯李世榮、西貢區議會副主席蔡明禧、專業動力林素蔚
新界北：民建聯劉國勳、元朗區議會主席沈豪傑、香港新方向張欣宇、曾麗文
新界西北：民建聯周浩鼎、實政圓桌田北辰、新思維黃俊瑯
新界西南：民建聯陳恒鑌、工聯會陳穎欣、荃灣區議員劉卓裕
新界東北：民建聯陳克勤、新民黨李梓敬、民主思路黃頴灝、黃成智
功能界別
鄉議局：經民聯劉業強、莫錦貴
漁農界：民建聯何俊賢、楊上進
保險界：陳健波、陳照男
航運交通界：自由黨易志明、陳宗彝
教育界：林日豐、余國強、丁健華
法律界：林新強、陳晓鋒
會計界：民建聯黃俊碩、文思怡、灣仔區議員黃宏泰、翁健
醫療衞生界：民建聯陳永光、龐愛蘭、林哲玄、何崇漢、劉子進、陳子中
工程界：經民聯盧偉國、黃偉信
建築、測量、都市規劃及園境界：謝偉銓、陳澤斌
勞工界：工聯會郭偉强、工聯會梁子穎、勞聯周小松、李廣宇
社會福利界：民建聯朱麗玲、新思維狄志遠、葉湛溪
地產及建造界：趙式浩、龍漢標
旅遊界：姚柏良、馬軼超
商界（第一）：經民聯林健鋒、姚逸明
商界（第二）：廖長江、葉永成
商界（第三）：游偉光、嚴剛
工業界（第一）：自由黨梁日昌、經民聯梁君彥
工業界（第二）：經民聯吳永嘉、羅程剛
金融界：陳振英、陳志輝
金融服務界：李惟宏、經民聯張華峯
體育、演藝、文化及出版界：蘇惠良、霍啟剛
進出口界：民建聯黃英豪、李志峰
紡織及製衣界：陳祖恒、自由黨鍾國斌
批發及零售界：自由黨邵家輝、林至頴
科技創新界：邱達根、吳池力
飲食界：自由黨張宇人、徐汶緯
港區全國人大代表、政協委員及有關全國性團體代表界：謝曉虹、民建聯陳勇
選舉委員會界別（51人）
盛智文、陳月明、李浩然、民建聯林琳、黃元山、劉智鵬、譚岳衡、黃梓謙、江玉歡、曾瀞漪、自由黨李鎮強、經民聯梁美芬、陳紹雄、教聯會鄧飛、周文港、吳傑莊、林順潮、民建聯陳仲尼、勞聯林振昇、梁毓偉、經民聯陸瀚民、馮煒光、孫偉勇、新民黨陳家珮、新民黨容海恩、簡慧敏、陳沛良、林智遠、工聯會黃國、工聯會陸頌雄、工聯會蔡永強、工聯會麥美娟、陳凱欣、民建聯郭玲麗、民建聯陳凱榮、民建聯葛珮帆、民建聯張國鈞、刁勝洪、馬逢國、管浩鳴、謝偉俊、洪雯、屠海鳴、林筱魯、何君堯、孫東、陳曼琪、盧維思、蘇長荣、吳宏偉、新民黨黎棟國
一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0
HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7
實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS
撰文 : 傅流螢