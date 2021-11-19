【立法會選舉】153人提名有效　一文看清候選人名單

▲ 一共有153份提名獲確認有效。（2021年立法會換屆選舉網站）

下月立法會換屆選舉提名期已經結束，一共有154份提名表格，但有一人提名無效，最終有153名候選人提名有效，名單以下：

地方選區

香港島東：民建聯梁熙、新民黨廖添誠、工聯會吳秋北、潘焯鴻

香港島西：新民黨葉劉淑儀、民建聯陳學鋒、離島區議員方龍飛

九龍東：工聯會鄧家彪、民建聯顏汶羽、民主思路陳進雄、胡健華、李嘉欣

九龍西：西九新動力梁文廣、馮檢基、民建聯鄭泳舜

九龍中：民建聯李慧琼、九龍城區議會主席楊永杰、黃大仙區議員譚香文

新界東南：西貢區議會副主席蔡明禧、民建聯李世榮、專業動力林素蔚

新界北：香港新方向張欣宇、民建聯劉國勳、元朗區議會主席沈豪傑、曾麗文

新界西北：民建聯周浩鼎、實政圓桌田北辰、新思維黃俊瑯

新界西南：荃灣區議員劉卓裕 、民建聯陳恒鑌、工聯會陳穎欣

新界東北：新民黨李梓敬、黃成智、民建聯陳克勤、民主思路黃頴灝

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功能界別

鄉議局：經民聯劉業強、莫錦貴

漁農界：民建聯何俊賢、楊上進

保險界：陳照男、陳健波

航運交通界：陳宗彝、自由黨易志明

教育界：文詩詠、林日豐、丁健華、林泳施、余國強

法律界：林新強、陳晓鋒

會計界：灣仔區議員黃宏泰、翁健、文思怡、民建聯黃俊碩

醫療衞生界：陳子中、民建聯陳永光、何崇漢、龐愛蘭、林哲玄

工程界：黃偉信、經民聯盧偉國

建築、測量、都市規劃及園境界：謝偉銓、陳澤斌

勞工界：工聯會梁子穎、勞聯周小松、李廣宇、工聯會郭偉强

社會福利界：民建聯朱麗玲、葉湛溪、新思維狄志遠

地產及建造界：趙式浩、龍漢標

旅遊界：馬軼超、姚柏良

商界（第一）：姚逸明、經民聯林健鋒

商界（第二）：廖長江、葉永成

商界（第三）：嚴剛、游偉光

工業界（第一）：經民聯梁君彥、自由黨梁日昌

工業界（第二）：經民聯吳永嘉、羅程剛

金融界：陳振英、陳志輝

金融服務界：李惟宏、經民聯張華峯

體育、演藝、文化及出版界：蘇惠良、霍啟剛

進出口界：李志峰、民建聯黃英豪

紡織及製衣界：陳祖恒、自由黨鍾國斌

批發及零售界：林至頴、自由黨邵家輝

科技創新界：吳池力、邱達根

飲食界：徐汶緯、自由黨張宇人

港區全國人大代表、政協委員及有關全國性團體代表界：民建聯陳勇、謝曉虹

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選舉委員會界別（51人）

工聯會陸頌雄、馬逢國、工聯會黃國、陳凱欣、教聯會鄧飛、盧維思、謝偉俊、刁勝洪、曾瀞漪、林智遠、管浩鳴、林筱魯、周文港、江玉歡、馮煒光、陳月明、李浩然、新民黨陳家珮、黃梓謙、陳曼琪、蘇長荣、孫東、屠海鳴、譚岳衡、吳傑莊、陳紹雄、洪雯、林順潮、民建聯陳仲尼、新民黨容海恩、陳沛良、劉智鵬、簡慧敏、民建聯林琳、經民聯陸瀚民、民建聯葛珮帆、民建聯郭玲麗、新民黨黎棟國、經民聯梁美芬、何君堯、民建聯陳凱榮、工聯會麥美娟、孫偉勇、黃元山、自由黨李鎮強、民建聯張國鈞、梁毓偉、盛智文、勞聯林振昇、吳宏偉、工聯會蔡永強

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