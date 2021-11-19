【立法會選舉】153人提名有效 一文看清候選人名單
下月立法會換屆選舉提名期已經結束，一共有154份提名表格，但有一人提名無效，最終有153名候選人提名有效，名單以下：
地方選區
香港島東：民建聯梁熙、新民黨廖添誠、工聯會吳秋北、潘焯鴻
香港島西：新民黨葉劉淑儀、民建聯陳學鋒、離島區議員方龍飛
九龍東：工聯會鄧家彪、民建聯顏汶羽、民主思路陳進雄、胡健華、李嘉欣
九龍西：西九新動力梁文廣、馮檢基、民建聯鄭泳舜
九龍中：民建聯李慧琼、九龍城區議會主席楊永杰、黃大仙區議員譚香文
新界東南：西貢區議會副主席蔡明禧、民建聯李世榮、專業動力林素蔚
新界北：香港新方向張欣宇、民建聯劉國勳、元朗區議會主席沈豪傑、曾麗文
新界西北：民建聯周浩鼎、實政圓桌田北辰、新思維黃俊瑯
新界西南：荃灣區議員劉卓裕 、民建聯陳恒鑌、工聯會陳穎欣
新界東北：新民黨李梓敬、黃成智、民建聯陳克勤、民主思路黃頴灝
功能界別
鄉議局：經民聯劉業強、莫錦貴
漁農界：民建聯何俊賢、楊上進
保險界：陳照男、陳健波
航運交通界：陳宗彝、自由黨易志明
教育界：文詩詠、林日豐、丁健華、林泳施、余國強
法律界：林新強、陳晓鋒
會計界：灣仔區議員黃宏泰、翁健、文思怡、民建聯黃俊碩
醫療衞生界：陳子中、民建聯陳永光、何崇漢、龐愛蘭、林哲玄
工程界：黃偉信、經民聯盧偉國
建築、測量、都市規劃及園境界：謝偉銓、陳澤斌
勞工界：工聯會梁子穎、勞聯周小松、李廣宇、工聯會郭偉强
社會福利界：民建聯朱麗玲、葉湛溪、新思維狄志遠
地產及建造界：趙式浩、龍漢標
旅遊界：馬軼超、姚柏良
商界（第一）：姚逸明、經民聯林健鋒
商界（第二）：廖長江、葉永成
商界（第三）：嚴剛、游偉光
工業界（第一）：經民聯梁君彥、自由黨梁日昌
工業界（第二）：經民聯吳永嘉、羅程剛
金融界：陳振英、陳志輝
金融服務界：李惟宏、經民聯張華峯
體育、演藝、文化及出版界：蘇惠良、霍啟剛
進出口界：李志峰、民建聯黃英豪
紡織及製衣界：陳祖恒、自由黨鍾國斌
批發及零售界：林至頴、自由黨邵家輝
科技創新界：吳池力、邱達根
飲食界：徐汶緯、自由黨張宇人
港區全國人大代表、政協委員及有關全國性團體代表界：民建聯陳勇、謝曉虹
選舉委員會界別（51人）
工聯會陸頌雄、馬逢國、工聯會黃國、陳凱欣、教聯會鄧飛、盧維思、謝偉俊、刁勝洪、曾瀞漪、林智遠、管浩鳴、林筱魯、周文港、江玉歡、馮煒光、陳月明、李浩然、新民黨陳家珮、黃梓謙、陳曼琪、蘇長荣、孫東、屠海鳴、譚岳衡、吳傑莊、陳紹雄、洪雯、林順潮、民建聯陳仲尼、新民黨容海恩、陳沛良、劉智鵬、簡慧敏、民建聯林琳、經民聯陸瀚民、民建聯葛珮帆、民建聯郭玲麗、新民黨黎棟國、經民聯梁美芬、何君堯、民建聯陳凱榮、工聯會麥美娟、孫偉勇、黃元山、自由黨李鎮強、民建聯張國鈞、梁毓偉、盛智文、勞聯林振昇、吳宏偉、工聯會蔡永強
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撰文 : 傅流螢