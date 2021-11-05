【若善健談】人人期望可達到

日本『叮噹』漫畫系列在1969年誕生，從日本以至國際，從幼童以至長者，沒有一個不受到他的影響，甚至改編成歌曲。在1997年叮噹音譯改為『多啦A夢』，這是尊重原作者的遺願。

據推算叮噹約有2000個道具，相信最受觀眾歡迎的是『隨意門』，不怕遲到，隔離措施也難以管制。許多時，日本的卡通片主角來到香港都會「改名換姓」，原因是增加觀眾的親切感及拉近距離。在藥物方面，無獨有偶，坊間對『偉哥』的認知相比正式中文名稱『威而鋼』更為廣泛，但未必每一個人都知道『偉哥』發明的由來及影響。

『偉哥』原是心血管藥物，然而當這種新藥進行臨床實驗時，對效果沒有預期的明顯。有趣的是，參與臨床實驗的男患者們卻拒絕退回這種新藥。原來，『偉哥』的發明像『隨意門』道具功能一樣，瞬間進入了第二個境界及層次，患者們發現該藥具有一種奇特的特質，它解決了許多男性難以啟齒的煩惱，同時引發了一埸健康的小革命。有關製藥公司遂改弦易轍，這策略重燃了許多男士站起來的能力。

叮噹一開始是黃色並且有耳朵的，後來之所以變藍有不同的官方版本，包括是因為耳朵意外被老鼠咬掉大哭，再加上誤服『傷心藥水』，因此整整哭了三天三夜，哭得露出了藍色的底漆，變成了現在大家熟悉的藍胖子。『偉哥』的發明不是單純意外，而是經過無數臨床實驗所得出來的結果，也是正面求知態度的伸延品，小藥丸的名稱有展現活力及創造的意思，藥丸挑選藍色也有它的背後原因。

『偉哥』真正的成功不在於令男士重振雄風，而在於喚醒男士對整體健康的態度及影響。『偉哥』在香港被歸類為處方藥物，需要經醫生診斷才可服用或憑處方到有藥劑師及信譽良好的藥房購買，帶出切勿諱疾忌醫的觀念肯定比任何新藥的發明更為重要。

叮噹一直用自己神奇的百寶袋和各種奇妙道具幫助主人渡過各種難關。『偉哥』需要主人勇於面對及求醫的心，它將一直伴你征討，持久風騷。

秋葵



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