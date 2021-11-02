【屯門南延綫】港鐵完成初步設計　高架橋跨屯門河或礙樓宇景觀

▲ 港鐵稱屯門南延綫的初步設計大致完成，其中16區站將配合物業發展。（資料圖片）

港鐵公司自去年10月為「屯門南延綫」進行規劃及設計工作，初步設計近日大致完成，料可於明年初刊憲及諮詢公眾。根據港鐵最新公布，屯門南延綫確認以高架橋形式向南延伸，橫跨屯門河至屯門碼頭附近的新終點站屯門南站，並在屯門游泳池現址增設中途站，暫名為第16區站。

港鐵公司料於明年初向環境保護署提供環境影響評估報告。有區議員指，擬議走綫會影響不少現有樓宇的景觀，期望環評報告會詳細交代景觀方面的緩解措施。

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屯門南延綫是《鐵路發展策略2014》中建議的7個鐵路方案之一，港鐵公司自去年開始進行規劃及設計工作，據港鐵公司昨提交區議會最新文件顯示，屯門南延綫初步設計已大致完成，正按初步設計草擬鐵路方案的刊憲文件，料明年初開始諮詢公眾。

屯門南延綫確認由屯門站向南延伸2.4公里至屯門碼頭附近，在湖景路設新終點站「屯門南站」，中途將於屯門游泳池現址建新車站，暫稱為第16區站。走綫方面，將以高架橋橫跨屯門河至屯門碼頭附近，沿途可享河畔景觀。

屯門泳池海皇路花園 需重置

擬在現有屯門游泳池位置興建的第16區站，為三層設計的架空車站，上層及中層分別是月台及車站大堂，車站出入口設於中層及地面。港鐵公司指，車站會配合第16區的相關物業發展。為配合工程，屯門游泳池、海皇路花園、「綠在屯門」回收環保站均需拆卸重置。

政府及港鐵建議將「綠在屯門」及海皇路花園分別重置於龍澤路近龍富路橋底的綠化用地，和屯門河（東岸）花園側的政府土地。屯門游泳池則會重置於屯門高爾夫球中心內的練習草坪，練習草坪則會與歷奇公園原址整合。

屯門南站亦為架空車站，擬設於湖景路，包括夾層及上層的大堂及月台。車站附近的部分湖景路花園建議改建為車輛上落客區，方便乘客轉乘其他交通工具。

料後年動工 2030年竣工

港鐵公司正就項目進行環境影響評估研究，研究內容包括噪音、空氣質素、視覺和景觀等各方面，並會提出相關的緩解措施；環評報告料於明年初提交予環境保護署。屯門南延綫預計可於2023年動工，目標約於2030年竣工，按2015年12月價格計算，造價約為114億。屯門區議會副主席黃丹晴指，現時擬定走綫將經過多個現有屋苑，影響不少單位的河景，關注港鐵在環評報告中，如何提出緩解措施。

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記者：陳梓蔚