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【屯門南延綫】港鐵稱初步設計大致完成　屯門泳池新站擬配合物業發展

社會 16:01 2021/11/01

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港鐵稱屯門南延綫的初步設計大致完成，其中16區站將配合物業發展。（資料圖片）

屯馬綫擬向西延伸2.4公里至屯門碼頭，以屯門南站為終站，中途將於現有屯門泳池附近設第16區站（暫稱）。路政署及港鐵公司向區議會提交文件，交代最新規劃研究進度。

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文件顯示，屯門南延綫的初步設計已大致完成，項目正進入詳細設計階段。港鐵公司及相關政府部門正按初步設計草擬鐵路方案的刊憲文件。環境影響評估報告預計於2022年年初提交予環境保護署。

第16區站擬設於現有屯門游泳池的位置，是採用三層設計的架空車站，上層及中層分別是月台及車站大堂，車站出入口則設於中層及地面，配合第16區的相關物業發展。

屯門南站亦為架空車站，擬設於湖景路，包括夾層及上層的大堂及月台。車站附近的部分湖景路花園建議改建為車輛上落客區， 方便乘客轉乘其他交通工具。

為配合工程，屯門游泳池、海皇路花園、「綠在屯門」回收環保站需要拆卸及重置。

政府及港鐵建議將「綠在屯門」及海皇路花園分別重置於龍澤路近龍富路橋底的綠化用地，和屯門河（東岸）花園側的政府土地。

此外，屯門游泳池將於現時屯門高爾夫球中心內的練習草坪位置重置，而高爾夫球中心現有的練習草坪則會與歷奇公園原址整合。

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記者：陳梓蔚

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