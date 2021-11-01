【豁免檢疫】政府宣布本月12日收緊入境免檢疫豁免群組　只留四個有必要性的群組

▲ 政府宣布本月12日起收緊入境免檢疫豁免群組，只留四個有必要性的群組。（資料圖片）

行政長官林鄭月娥早前表示，政府會就兩地通關盡最大的努力，早前在第一次與內地對接會議得到內地專家的意見，將會在各方面加緊防疫措施，包括取消海外或內地入境免檢疫的大部分豁免群組，只留一些非常有緊急必要性的群組。

政務司司長李家超今日（1日）表示，政府會在本月12日起全面收緊入境免檢疫的豁免群組，只保留4個有緊急必要性的群組，包括跨境貨車和巴士司機人及員、航機機組人員、貨船人員及要履行政府運作人士，詳情會在稍後公布。

對於今日警方早上在灣仔入境事務大樓，以涉嫌使用虛假文書拘捕5人，懷疑他們使用虛假的「安心出行」程式，消息指至少有三人是公務員，李家超指公務員違法是絕對不能接受，會依法處理。

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記者：李榮忠