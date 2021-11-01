【女服男生】網傳男子扮中學學生妹　穿連身校裙在屯門學校徘徊出沒

屯門區疑出現女服男生。網上瘋傳一名男子身穿連身校服，疑假冒屯門保良局董玉娣中學女生，並於學校附近一帶徘徊出沒。暫未知其目的為何，網民擔心有人趁機渾水摸魚進入學校。據了解，相片中的人士相當可疑，並非董玉娣中學的學生。TOPick正向保良局查詢，暫未回覆。

從網上流傳的圖片可見，該名疑是男子頭髮及肩，戴上口罩，身穿校裙，並穿上印有該校校名英文簡寫的外套，驟眼看不出易裝端倪，而男子身旁有另一批附近學校的女生經過。有網民稱，有學生已多次發現此人經常穿上其女生校服，擔心有人趁機渾水摸魚進入學校。

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據網民稱，該張相的拍攝地點位於蝴蝶邨蝶意樓附近，距離涉事學校約3分鐘路程，連同該校，附近另有3所中學。

事件引起網民熱議，大批網民均稱感到擔憂。

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責任編輯：王明芳