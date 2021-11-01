  • 25°C
香港時間 : 20211101日 (週一) 18:08
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 李雲迪 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【女服男生】網傳男子扮中學學生妹　穿連身校裙在屯門學校徘徊出沒

親子 16:51 2021/11/01

分享：

熱門 李雲迪 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

屯門區疑出現女服男生。網上瘋傳一名男子身穿連身校服，疑假冒屯門保良局董玉娣中學女生，並於學校附近一帶徘徊出沒。暫未知其目的為何，網民擔心有人趁機渾水摸魚進入學校。據了解，相片中的人士相當可疑，並非董玉娣中學的學生。TOPick正向保良局查詢，暫未回覆。

從網上流傳的圖片可見，該名疑是男子頭髮及肩，戴上口罩，身穿校裙，並穿上印有該校校名英文簡寫的外套，驟眼看不出易裝端倪，而男子身旁有另一批附近學校的女生經過。有網民稱，有學生已多次發現此人經常穿上其女生校服，擔心有人趁機渾水摸魚進入學校。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

據網民稱，該張相的拍攝地點位於蝴蝶邨蝶意樓附近，距離涉事學校約3分鐘路程，連同該校，附近另有3所中學。

事件引起網民熱議，大批網民均稱感到擔憂。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

最新影片推介：為子女備戰幼小面試 前主播媽媽蔡雪瑩分享拍片面試秘訣

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊：https://bit.ly/3a6H6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯：王明芳

網絡熱話 家庭教育 屯門區 中學

最高瀏覽

【萬分驚險】油漆工高空外牆維修遭女住戶剪斷安全 網民：行為是謀殺
17:54 2021/10/31
【萬分驚險】油漆工高空外牆維修遭女住戶剪斷安全 網民：行為是謀殺
【父愛氾濫】摸9歲女臀部要求對方吸吮乳頭　父否認戀童癖：只是表達愛意
今日 12:16
【父愛氾濫】摸9歲女臀部要求對方吸吮乳頭　父否認戀童癖：只是表達愛意
【大埔車禍】新娘潭路3車相撞釀2死5傷　林寶堅尼撞粉碎變廢鐵
今日 10:30
【大埔車禍】新娘潭路3車相撞釀2死5傷　林寶堅尼撞粉碎變廢鐵