【豁免檢疫】本月12日起收緊入境免檢疫豁免群組　一文看清獲豁免類別人士

▲ 本月12日起收緊入境免檢疫豁免群組，一文看清獲豁免類別人士。（資料圖片）

​政府今日（1日）公布，由11月12日起全面收緊豁免檢疫安排，並強化對豁免人士的監管。實施的新措施包括取消絕大部分豁免類別人士到港後免檢疫的安排及要求外國領館及機構人員到港後必須在檢疫期內於指定檢疫酒店接受隔離，不得家居隔離（總領事或同等／較高職級的駐港代表除外）。

政府發言人表示，新措施有助強化「外防輸入」措施及應對變異病毒株的威脅，進一步減低輸入個案將病毒帶入本港及傳入社區的風險。這也可為日後逐步有序恢復與內地通關或跨境出行創造有利條件。

《若干到港人士強制檢疫規例》（第 599C 章）獲豁免的類別人士：

《外國地區到港人士強制檢疫規例》（第 599E 章）獲豁免的類別人士：

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責任編輯：李榮忠