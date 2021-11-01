【紀念郵票】11月5日起郵購網將發售海內外集郵品　包括魔戒及DC系列

▲ 新西蘭郵政發行的集郵品。（政府新聞處）

香港郵政今日（1日）公布，以下由內地、澳門及海外郵政機關，包括澳洲、新西蘭、英國和聯合國發行的精選集郵品，將於5日上午8時起於香港郵政網上購物坊「郵購網」發售，售罄即止。

1. 北京2022年冬奧會─競賽場館（中國郵政）

第24屆冬奧會將於明年2月4日至20日在北京和張家口市舉行，是中國歷史上首次舉辦冬奧會。中國郵政於今年6月23日國際奧運日當天以《北京2022年冬奧會—競賽場館》為主題發行一套4枚的紀念郵票和郵票小型張，內容包括首鋼滑雪大跳台、國家游泳中心、國家跳台滑雪中心、國家雪車雪橇中心及國家速滑館5個場館。該套紀念郵票採用連票設計形式，以富有變化的彎曲線條貫穿整套郵票。郵票小型張則嵌有一枚橢圓形郵票以展現其中一個場館的結構特點，並在周邊加入雪花圖案作點綴。郵票小型張採用了全真彩夜景印刷，在紫外光燈照射下呈現「冰絲帶」（國家速滑館的暱稱）霓虹璀璨的夜景效果。

2. 中華人民共和國第十四屆運動會（中國郵政）

第14屆全國運動會已於今年9月15日至27日在陝西省舉行。為紀念這項體育盛事，中國郵政發行紀念郵票，內容分別為射擊及賽艇兩個項目。2枚平行四邊形郵票以連票設計呈現，細節展示主辦當地的特色。

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3.2021年《魔戒首部曲：魔戒現身》上映20周年（新西蘭郵政）

2021年適逢電影《魔戒首部曲：魔戒現身》上映20周年，新西蘭郵政發行了一套6枚郵票和郵票小型張，以誌紀念，當中展示電影重要情節的畫作由獲獎無數的藝術家Sacha Lees原創。

4. DC系列（英國皇家郵政）

英國皇家郵政與DC漫畫合作推出一套全新的DC超級英雄郵票。套摺包括12枚特別郵票，展示蝙蝠俠及其盟友，以及反派角色如小丑和企鵝人等；另外6枚郵票嵌於郵票小型張中，展示蝙蝠俠、超人、神奇女俠等的正義聯盟角色。

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記者：黃穎津