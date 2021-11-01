【立法會選舉】新思維狄志遠取10張選委提名出戰社福界　民建聯朱麗玲同日報名

▲ 新思維主席狄志遠今午報名參選社福界。（胡偉明攝）

立法會換屆選舉12月19日舉行，民建聯朱麗玲和新思維主席狄志遠，今日下午先後報名參選社福界。非建制派的狄志遠表示，在選委會五大界別各取得兩張提名，透露有部份由建制派朋友協助下取得。

狄志遠的10張選委會提名票，分別是第一界別的盛智文、陳細明，第二界別的張仁良、民主思路麥慶歡，第三界別的朱育青、易嘉濂，第四界別的李漢雄、林煒橋，以及第五界別的簡松青、黃子文。

另外兩名非建制派，黃大仙區議員譚香文和離島區議員方龍飛，上周六提名期首日已分別報名參選九龍中和港島西。狄志遠強調，議會欠缺多元聲音並非好事，認為與其他非建制派參選人有合作空間，但未有正面回應雙方事前有否進行溝通。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

不過，新思維早前召開會員大會，通過擬派副主席崔定邦出戰九龍中。被問到與譚香文「撞區」會否影響部處？狄志遠表示，該黨會按政治環境調整計劃，形容有「Plan A、B、C」，但強調「鷸蚌相爭、建制得利」。

▲ 民建聯朱麗玲（左二）今午報名參選社福界，全國人大常委譚耀宗（左一）及主席李慧琼（左二）陪同。（民建聯提供）

而民建聯朱麗玲則同日較早時間報名參選社福界，獲該黨元老、全國人大常委譚耀宗及主席李慧琼等人「撐場」。她稱，過去多屆社福界議員都「交了白卷」，相信自己一定能夠勝出，又強調自己較狄志遠年輕。

此外，盛智文日前已報名參選新設的選委會界別，該界別其他已報名參選人分別為陳月明、李浩然、民建聯林琳、黃元山。

其他詳盡名單按這裡：https://bit.ly/2ZLqBK8

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：胡偉明