胡鴻鈞由中環到尖沙咀快閃busking　Hubert：入行以來第一次

▲ 胡鴻鈞快閃busking

胡鴻鈞（Hubert）早前被路人拍到在地鐵車廂唱歌的片段流出後，網民留言讚他唱得好，更封Hubert為「行走的CD」，並要求到街上busking。

Hubert 趁昨天（10月31日）萬聖節特別精心打扮，在中環和尖沙咀街頭同大家突擊快閃busking。

今次是Hubert出道9年的首個快閃busking，唱出四台冠軍歌《今天不營業》以及演唱會主題曲《謝謝你的應援》，現場的一班 Fans 及途人非常熱情，一齊跟住唱並開著手機伴隨，氣氛好好。

當日，Hubert更搭過海渡輪由中環轉地點到尖沙咀，沿途有一大班fans跟著，大家亦很有秩序，Hubert笑言：「好似帶隊一個本地遊旅行團，多謝大家，好開心！係入行到而家的第一次 busking，無諗到大家咁支持，揀選在萬聖節正日，又可以打扮得誇張啲同大家一齊渡過。」

Hubert謂今次先滿足大家的其中一個要求，希望大家有一個愉快的萬聖節。至於11月尾的演唱會在即，Hubert會繼續努力鍛煉，希望會比大家看到另一個更大的驚喜。

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