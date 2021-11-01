  • 25°C
香港時間 : 20211101日 (週一) 18:09
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 李雲迪 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

胡鴻鈞由中環到尖沙咀快閃busking　Hubert：入行以來第一次

娛樂 16:40 2021/11/01

分享：

熱門 李雲迪 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

胡鴻鈞快閃busking

胡鴻鈞（Hubert）早前被路人拍到在地鐵車廂唱歌的片段流出後，網民留言讚他唱得好，更封Hubert為「行走的CD」，並要求到街上busking。

Hubert 趁昨天（10月31日）萬聖節特別精心打扮，在中環和尖沙咀街頭同大家突擊快閃busking。

今次是Hubert出道9年的首個快閃busking，唱出四台冠軍歌《今天不營業》以及演唱會主題曲《謝謝你的應援》，現場的一班 Fans 及途人非常熱情，一齊跟住唱並開著手機伴隨，氣氛好好。 

當日，Hubert更搭過海渡輪由中環轉地點到尖沙咀，沿途有一大班fans跟著，大家亦很有秩序，Hubert笑言：「好似帶隊一個本地遊旅行團，多謝大家，好開心！係入行到而家的第一次 busking，無諗到大家咁支持，揀選在萬聖節正日，又可以打扮得誇張啲同大家一齊渡過。」

Hubert謂今次先滿足大家的其中一個要求，希望大家有一個愉快的萬聖節。至於11月尾的演唱會在即，Hubert會繼續努力鍛煉，希望會比大家看到另一個更大的驚喜。

最新影片推介：利愛安專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【MIRROR成員】柳應廷新歌《人類群星閃耀時》MV推出　小克為Jer填詞：送你全世界最光的歌
今日 10:59
【MIRROR成員】柳應廷新歌《人類群星閃耀時》MV推出　小克為Jer填詞：送你全世界最光的歌
【聲夢傳奇】姚焯菲新歌MV破18萬人次點撃　Gigi「投訴」Chantel《原來談戀愛是這麼一回事》洗腦
13:16 2021/10/30
【聲夢傳奇】姚焯菲新歌MV破18萬人次點撃　Gigi「投訴」Chantel《原來談戀愛是這麼一回事》洗腦
【神的女主角】Anson Lo首次擔任綜藝節目主持　教主自揭MV女主角必要條件
今日 15:45
【神的女主角】Anson Lo首次擔任綜藝節目主持　教主自揭MV女主角必要條件

你可能感興趣

【MIRROR成員】柳應廷新歌《人類群星閃耀時》MV推出　小克為Jer填詞：送你全世界最光的歌
今日 10:59
【MIRROR成員】柳應廷新歌《人類群星閃耀時》MV推出　小克為Jer填詞：送你全世界最光的歌
【聲夢傳奇】姚焯菲新歌MV破18萬人次點撃　Gigi「投訴」Chantel《原來談戀愛是這麼一回事》洗腦
13:16 2021/10/30
【聲夢傳奇】姚焯菲新歌MV破18萬人次點撃　Gigi「投訴」Chantel《原來談戀愛是這麼一回事》洗腦
【神的女主角】Anson Lo首次擔任綜藝節目主持　教主自揭MV女主角必要條件
今日 15:45
【神的女主角】Anson Lo首次擔任綜藝節目主持　教主自揭MV女主角必要條件
胡鴻鈞 網絡熱話 TVB 演唱會 歌手

最高瀏覽

【萬分驚險】油漆工高空外牆維修遭女住戶剪斷安全 網民：行為是謀殺
17:54 2021/10/31
【萬分驚險】油漆工高空外牆維修遭女住戶剪斷安全 網民：行為是謀殺
【父愛氾濫】摸9歲女臀部要求對方吸吮乳頭　父否認戀童癖：只是表達愛意
今日 12:16
【父愛氾濫】摸9歲女臀部要求對方吸吮乳頭　父否認戀童癖：只是表達愛意
【大埔車禍】新娘潭路3車相撞釀2死5傷　林寶堅尼撞粉碎變廢鐵
今日 10:30
【大埔車禍】新娘潭路3車相撞釀2死5傷　林寶堅尼撞粉碎變廢鐵