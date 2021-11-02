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【超市大搜查】23款白髮染髮劑排行榜　《LDK》推介多款長久持色遮白髮染髮劑/補染劑【附完整排名】

食用安全 11:55 2021/11/02

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熱門 全民造星IV 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

23款白髮染髮劑排行榜。

白髮生完又長特別礙眼，不少人都會使用染髮產品遮蓋白髮。到底市面這麼多款染髮劑，哪一款能長久、完美遮蓋白髮又夠自然？日本無廣告美妝權威雜誌《LDK》比較了市面23款染髮產品，透過實測，按產品表現整理出排行榜。

《LDK》準備了23款染髮劑，包括10款染髮膏、3款泡沫染髮劑、6款急救染髮劑及4款補染類產品，按各類產品評分排名。當中不乏熱門染髮品牌如：SALON de PRO、絲悅、美源髮采、Loreal Paris、花王等等。

染髮膏

《LDK》用50%白髮的髮束測試染髮膏4方面：

  • 光澤：檢測染髮後髮束的札澤度
  • 凝聚力：與髮型屋專用染髮劑相比，市售的護髮成分或較差。部分產品或會使髮絲變硬，故全面檢查頭髮狀態。
  • 質地：檢查髮絲光滑度
  • 持色度：將染色髮束清洗30次，用儀器檢查變色程度

結果發現，本港較為常見的Loreal Paris，SALON de Pro，絲悅白髮染髮膏都三甲不入，被指很快褪色。

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泡沫染髮劑

泡泡染髮劑使用方便，《LDK》將檢查「完成度」、「持色度」、「均勻度」。整體而言，泡泡染髮劑染色力比染髮膏弱。

  • 完成度：專家檢查染完後的髮束光澤度及凝聚力
  • 持色度：將染色髮束清洗30次，用儀器測量每束變色程度。數字越小，代表褪色愈少。
  • 均勻度：檢查從髮根到髮梢是否染得均勻。用專門設備測量髮根、中心和尖端的顏色差異。數值越小，顏色越均勻。

結果發現，「CIELO絲悅泡沫染髮」持色度在泡沫染髮劑中最長久，奪得第1位。但於染髮膏比，仍較遜色。而「花王Blaune白髮泡沬染髮」的持色度則較差，洗5次或10次已經褪色。

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急救類

有時，臨出門才發現頭上有白髮，這時可以使用「急救遮白髮類產品」。這些產品只需要洗頭就可以洗走顏色。測試中，愈自然、光澤、耐摩擦、耐濕的產品評分愈高。

  • 染色度：準備50%白髮的髮束。檢查染髮劑塗抹1次和5次時的顏色。即使是「急救用」，也不希望有假的感覺，故看起來愈自然愈高分
  • 完成度：塗上染髮劑5分鐘後觸摸，檢查質感
  • 難褪色：用棉布檢測摩擦時和弄濕時，會否褪色

急救類產品中，「Wella Wellaton白髮遮暇盤」憑其出色的防水力、效果自然、染色力奪得第1位。該產品在3項標準中均奪得A或A+評分。

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補染類

補染類產品屬於「漸進式」染髮產品。使用後洗頭可洗走部份染料，但同時顏色會留在頭髮上，透過重複使用，自然染上白髮。

  • 上色度：用50%白髮的髮束測試。檢查塗抹1次及5次的效果。
  • 完成度：塗上後等待5分鐘，觸摸髮束檢查質感
  • 難褪色：用棉布檢測摩擦時和弄濕時，會否褪色。
  • 染色力：重複塗染髮劑及洗髮3次，用儀器檢查染色情況

補染產品中以「SALON de PRO白髮補染棒」表現最優秀。不但使用方便，顏色也很自然、牢固，不易褪色。4項評分標準均奪A。

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《LDK》最推薦：

綜合23款染髮產品，《LDK》最推薦Wella品牌的Wellatone產品，因其產品不論在染髮膏，還是急救用的白髮遮暇盤，均奪得第1位。假如在家自行染髮或局部染色，這兩款會是不錯的選擇。

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責任編輯：楊宛茜

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