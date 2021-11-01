【立法會選舉】民建聯陳學鋒報名參選港島西　稱相信對手方龍飛為「同路人」

▲ 民建聯陳學鋒（右二）今日報名參選港島西選區。（馮漢柱攝）

立法會選舉提名期上周六起展開，民建聯陳學鋒今日報名參選港島西選區。陳學鋒表示，完善選舉制度下，選舉面臨新的挑戰，過往地區直選均為「以立場先行」，今次選舉正告訴選民，選舉應先比拼政綱、比拼如何建設香港。他希望選民為構建香港未來提供更多意見，為香港未來出一分力。

陳學鋒今日上午在民建聯會務顧問葉國謙、民建聯副主席張國鈞、民建聯離島支部主席王舜義陪同下，到上環海港政府大樓提交報名表格。他表示，有幸獲得民建聯執行委員推薦參加地區直選，感到光榮，並感謝提名他的200多名選民及15名選委對他的支持。

陳學鋒續指，他已擔任中西區區議員12年，更曾任兩屆區議會副主席，相當熟悉地區工作︰「支持民建聯是市民最好的選擇，支持陳學峰是港島西最好的選擇。」

陳學鋒提出「革新現在，開拓未來」參選口號，並提出四大範疇、八大政綱，包括革新房屋政策、革新醫療體系、革新發展藍圖、革新居住環境。他稱，進入議會後，將全力推動政府重推「租置」、落實「三年上樓」目標、全面資助長者的牙齒護理，以及革新更多待解決的民生問題。

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報名參選同一選區的還有離島區區議員方龍飛。方龍飛曾任民主派區議員郭平的社區幹事，被歸類為「非建制派」。被問及如何看待對手，陳學鋒表示，相信完善選舉制度之後，所有獲得提名入閘參選人士均是愛國愛港、《憲法》及《基本法》，大家都是「同路人」。

陳學鋒又稱，任何選舉均是公開公平公正，任何人報名參選均是預料之內，至於對手是否「民主派」則是視乎大家如何定義。他說，傳媒以「建制派」及「非建制派」區分候選人並不準確，認為選舉制度下，只能將非建制派候選人稱為「非傳統建制派」。

另外，他又透露，自己近日並無與中聯辦會面，當選後會再拜訪。

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記者：陳葆琳