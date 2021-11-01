【食物安全】荷蘭及南非部分地區爆發H5N1禽流感　本港暫停進口當地禽類產品

▲ 荷蘭和南非部分地區禽肉及禽類產品暫停進口。（資料圖片）

食物安全中心今日（1日）宣布，因應世界動物衞生組織通報，指荷蘭弗雷佛蘭省及南非誇祖魯納塔爾省Emnambithi-Ladysmith Local Municipality 和 Mtubatuba Local Municipality爆發高致病性H5N1禽流感，即時指示業界暫停從上述地區進口禽肉及禽類產品（包括禽蛋），以保障本港公眾健康。

中心稱，香港目前與南非只建立禽肉進口機制，並無禽蛋進口機制。根據政府統計處的資料，本港今年首9個月並無從南非進口禽肉，但從荷蘭進口約730公噸冷藏禽肉。亦已就事件聯絡荷蘭和南非當局，繼續密切留意世界動物衞生組織及有關當局發出關於爆發禽流感的消息，因應當地疫情發展，採取適當行動。

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責任編輯：余思嵐