【退而不休】退休IT人一圓音樂夢　60歲學鋼琴國際比賽獲獎

▲ 60歲的羅榮僑（Vincent），在去年開始才首度接觸鋼琴，已在國際比賽中勇奪第二名。

學樂器未必一定是小朋友專利，退休人士也能變身音樂人。今年60歲的羅榮僑（Vincent），在去年開始才首度接觸鋼琴，愈彈愈起勁，更在國際比賽中勇奪第二名。常說音樂無界限，不論年齡性別，亦能奏出亮麗的人生樂章。

在「金齡鋼琴教室」中，原本斯文靦腆的羅榮僑（Vincent），一坐到琴前立即進入狀態，奏出陳百強的《念親恩》，柔和的樂韻琴音充滿感情，讓人聽得陶醉。原來Vincent只學彈了一年左右，在鋼琴生涯中可說是初學者。

鋼琴老師鄧佩芬卻盛讚Vincent像鋼琴天才，很快上手，在短短的時間已彈得很好。有不少金齡人士學彈琴，因為他們有時間練習，而且是真心有興趣及熱情。可能小時候沒有機會學習，埋沒了音樂天份。

▲ 鋼琴老師鄧佩芬在賽前特別教授Vincent一些技巧及禮儀。（梁偉榮攝）

從新加坡移居香港

Vincent也是如此，他在新加坡土生土長，以前家中沒有能力供他學琴，即使想學習也苦無機會。直到大學畢業後，他在一間IT公司工作一年多，上司邀請他到香港出差並逗留半年，他希望可以出外闖一闖，於是把握機會來港。當年是1990年，他才20多歲，結果一留就是30多年到現在。

他憶起初來埗到，人生路不熟，又不諳廣東話，也有點文化衝擊。他笑說香港跟新加坡雖然很相似，但這兒步伐更加急速。以前茶餐廳的伙計好惡，他怕說錯，所以每次只叫雞飯吃。搭小巴時又唔敢叫有落，要等到有人下車才跟住。生活了30多年，現在已經適應習慣了。

▲ Vincent是新加坡人，家人都在新加坡生活，早前回去跟他們團聚。（相片來源：被訪者提供）

IT界退下享受人生

Vincent一直都是做IT行業，起初在渣打銀行做外判工，後來轉職為政府不同部門編寫電腦程式，事業上一帆風順，自己也享受工作。但他眼見香港不少名人歌星如梅艷芳、陳百強及張國榮等，生命短暫，營役勞碌大半世，賺了很多錢，但卻沒有機會去用，因而受到啟發。加上他信佛，認同知足、無常等理念，錢足夠生活就可以，於是萌生退休念頭。

工作時假期不多，從沒機會周遊列國，很多事也做不到。Vincent很多時候只能回新加坡探親，或是到泰國、台灣作周末短綫旅遊，回到港又要處理累積下來的百多封電郵，不能盡情玩樂。他本來目標50歲退休，可是他在1997年樓價高位時買樓，因為要供樓只能一直工作，直到50多歲才供完。

他計劃退休了一年，計算過收入及支出後，終於在2019年跟上司請辭。他記得當天忐忑不安，結果被上司說服他留下來。兩個月後再次提出辭職，想不到上司也剛好到退休年齡，結果雙雙退休。

退休忙於唱歌做義工

一直以事業為重，幸而Vincent在公餘時參加合唱團，亦會做義工探訪老人院，退休後更多時間唱歌及做義工，生活充實忙碌，不覺苦悶。自由時間更多，他終於可以去長途旅行，先後到了英國、德國遊玩，更返回新加坡住了兩個月，享受家庭樂。

新冠疫情來襲，合唱團及義工活動全數取消，留在家中沒事做。有朋友介紹了「金齡鋼琴教室」給Vincent，可以參與免費網上課堂，而且很快就學識彈奏《月亮代表我的心》、《上海灘》等經典金曲，令他相當有興趣。剛巧朋友有一部電子琴，於是他就上堂試玩，結果一試愛上。

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愛上彈琴日夜練習

疫情關係，鋼琴課不似以往由老師面授，只在網上上課，學員要拍下短片交功課給老師評閱。Vincent認真學習，每天努力練琴，一天不彈就心癢癢，甚至有時晚上睡不着，也會戴上耳機去彈琴。他亦希望交的功課盡善盡美，反覆練琴再拍片，直至滿意為止，結果每次也獲滿分。

鋼琴老師鄧佩芬說：

成人及長者彈琴，未必及小朋友的手指般靈活敏銳，不過有很多時間可以慢慢練習。揀歌也相當重要，選擇一些他們喜愛的經典流行曲，旋律較慢及柔和，他們彈奏時也有親切感。Vincent是真的有天份，於是我決定推薦他去參與STEINWAY & SONS鋼琴比賽。

比賽首設50+組別

STEINWAY & SONS國際青少年鋼琴比賽是鋼琴界盛事，每兩年舉辦一次，在世界各個賽區選拔精英參與德國漢堡的國際施坦威藝術節。今年港澳賽區比賽首設50歲以上業餘組別，Vincent之前從來未試過公開演出，彈的都是一般電子琴，並非比賽用的專業三角琴，令他大為緊張。

他說本來不想因為比賽令自己有壓力，首次去琴行試彈三角琴，覺得可以應付到，才心安一點。居住的屋苑有琴室，於是不停預約來密集式苦練。琴齡只得10個月的他，憑一曲《念親恩》成功勇奪比賽第二名。

▲ 於今年8月參加STEINWAY & SONS國際青少年鋼琴比賽，奪得第二名佳績。（相片來源：被訪者提供）

終達成少年夢想

Vincent說，很多人不停反覆練習，最後彈到怕，他卻沒有這種想法。

反而想多彈幾次，可以記入腦海中，花了這麼多心機去練，我更加怕會忘記。彈奏劉家昌的《我家在那裏》、童安格的《其實你不懂我的心》特別投入，回想起很多片段回憶，觸動心深處時更會落淚。

比賽讓他燃起一把火，完全沒有放棄及休息的念頭，希望可以繼續學習下去，而且彈得多，對音色要求也更高，換了一副更好的電子琴。有時他也會試試自學一些流行曲，老師未教我已識得彈，很有滿足感。自己一直想學《Canon in D》，希望可以愈彈愈好。小時候的音樂夢想，來到現在終於可以實現。

記者：張頌婷