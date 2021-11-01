【新冠疫苗】港府認可阿根廷及亞美尼亞疫苗接種紀錄　周三起當地打齊針港人可返港

▲ 港府認可阿根廷及亞美尼亞疫苗接種紀錄，周三起當地打齊針港人可返港。（資料圖片）

政府今日（1日）公布，將認可阿根廷及亞美尼亞發出的疫苗接種紀錄作為曾於A組指明地區逗留的香港居民用作登機來港的認可疫苗紀錄。相關安排將由本月3日（星期三）凌晨0時起實施。

政府指，當局已與阿根廷政府完成商討，認可阿根廷疫苗接種紀錄的安排。雖然該地區目前並非A組指明地區，但有關安排可便利持該地區相關主管當局發出並符合指定格式疫苗接種紀錄的香港居民，從A組指明地區登機來港。有關旅客所接種的疫苗必須為列於政府「就指明用途認可2019冠狀病毒病疫苗列表」上的疫苗。

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此外，政府早前宣布接受歐盟新冠數碼通行證機制下認可的疫苗接種紀錄，作為從高風險A組指明地區登機來港所要求的認可疫苗接種紀錄。歐盟最近宣布在該機制下，認可由亞美尼亞發出的疫苗接種紀錄等同歐盟成員國發出的疫苗接種紀錄，因此政府亦將由3日凌晨0時起接受亞美尼亞發出的疫苗接種紀錄為認可疫苗接種紀錄。

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記者：黃穎津