泳兒拍新歌《沉溺》MV憶潛水險死經歷　Vincy：㩒唔到浮水掣嚇死！

▲ 泳兒推出新歌《沉溺》。

泳兒（Vincy）在今日（11月1日）推出新歌《沉溺》。在2019年，Vincy找來合作多年的詞人周耀輝為整個系列擔任新專輯的概念指導，以「花」作為主線；2020年，周耀輝再為Vincy操刀，「花」從地上墮落到地下，流在我們心中的「溝渠」；來到2021年，「海」是第三部曲的主要概念。

第一波《荊棘海》是穿過荊棘往前游，而第二波《沉溺》是為了愛向下沉。

潛水遇意外險死

Vincy表示歌詞源自於她跟周耀輝分享她首次考潛水牌及潛水經歷：「當我想浮上水面嘅時候，我㩒極救生衣個浮水個掣都㩒唔到，嗰刻我覺得我係會死喺水底。輝哥聽完我呢個故仔後，就將我呢次嘅經歷寫咗喺《沉溺》入面。」

這次以愛情角度出發，愛到可放棄呼吸、愛到窒息嘅感覺，Vincy更透露周耀輝填這首歌時，差點填到窒息：「佢係辛苦到填到就嚟想死咁，我第一次聽嘅時候，好似有一種我自己都覺得好似瀕死嘅感覺，好似就嚟唱到要死啦。」

MV拍攝繼續找來合作無間的Sheng，故事大綱、Vincy的參與度均有別於之前的MV：「之前嘅MV其實我嘅參與度係好多，由頭帶到落尾。今次有一大部份係有好好嘅演員幫我去演繹咗個故仔。」

她續稱：「故仔裹面，係關於兩個女仔嘅關係，係超越咗友誼、超越咗性別嗰種愛、嗰種沉溺。MV當中亦都有一啲穿越嘅元素。當我沉落去泳池底嘅時候再浮上水嗰一刻，其實我係穿越咗去另外一個世界。」

自覺與水有緣

至於整個拍攝都要浸水，Vincy就話一點也不辛苦，原來她十分喜歡游水：「其實係幾鍾意游水，咁都好耐冇游水啦，哈哈，所以頭先break嘅時候都乘機游咗兩吓，但發現：『咦！好似有啲生疏喎，又有啲唔夠氣喎……』」

她更說自己跟「水」有緣：「以往很多MV都同水有關，自己個名又有水啦。拍MV水同典地都試過，未試過喺空中，唔知下個mv會唔會飄浮喺空中？我自己都好期待。」

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