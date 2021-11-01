【立法會選舉】張宇人報名飲食界逐連任　料遇金記老闆徐汶緯挑戰

▲ 張宇人（白衣者）報名角逐連任。（張宇人提供）

自由黨飲食界議員張宇人今早報名角逐連任。據悉，今年十大傑青之一、金記控股有限公司主席徐汶緯有意參選，而張宇人報名時就稱，不擔心遇挑戰。

張宇人今早在多名飲食界選委陪同下，到政府總部報名競爭連任。他表示，取得約20個業界選民登記，並在選委會五大界別中，各取得3至4個提名。

據了解，今屆立法會選舉冀做到「區區有競爭、個個界別有得選」，料飲食界也會出現競爭。曾經兩度自動當選的張宇人揚言，從不擔心有挑戰，認為做得好便獲選民支持，倘做得不好，便到換人的時間，認為選票如同成績表，冀得票能比上屆多。

▲ 徐汶緯早前獲選為十大傑青之一。（經濟日報資料圖片）

消息指，張宇人今屆的對手是金記控股有限公司主席徐汶緯，他同樣為飲食界選委，並在2012年接手經營金記冰室，打造成近30間分店的食肆，在今年與劍擊運動員江旻憓、香港管弦樂團駐團指揮廖國敏等，一同獲選為十大傑出青年。

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記者：陳宛彤