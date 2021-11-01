【禽流感】港大分析遠古禽流感病毒基因　揭兩處突變致大爆發助未來疫前監測

▲ 港大分析遠古禽流感病毒基因，揭兩處突變致大流行助未來疫前監測。（經濟日報資料圖片）

本港過去屢度爆發禽流感，港大醫學院公共衞生學院聯同海外醫學院及醫院的研究，揭示歐洲類禽H1N1豬流感病毒當中，因聚合酶蛋白和核蛋白分子出現突變，有助病毒於豬隻間傳播；團隊指可透過流行病學調查及風險評估，早於病毒適應哺乳類動物前，預視可致人類大流行的病毒。

港大醫學院公共衞生學院公共衞生實驗室科學副教授嚴慧玲，聯同杜克—新加坡國立大學醫學院、美國聖猶達兒童研究醫院，分析現有低致病性禽流感病毒，及1970年代後期歐洲類禽H1N1(EA)豬流感病毒，應用始祖基因序列重建技術，以了解不同適應階段的EA豬流感病毒，如何從禽類傳播至豬宿主。

結果顯示，EA豬流感病毒可逐步改變病毒受體特性，同時增強聚合酶活性，令病毒可於豬隻高效繁殖及傳播；又發現EA豬流感病毒於1983年後，聚合酶蛋白PB1-Q621R和核蛋白分子NP-R351K都出現突變，明顯加強病毒於豬隻間傳播能力。

團隊認為，是次始祖基因序列重建技術，可了解新發病原體如何跨物種傳播及如何適應宿主，日後可於禽流感病毒跳到哺乳類動物宿主並完全適應前，透過監測可致人畜傳染大爆發的高危病毒、風險評估，作出干預策略，善用有限的資源，有效預防疾病大流行。

是次研究文章已於國際著名科學學術期刊《自然微生物》（Nature Microbiology）發表。

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責任編輯：陳正怡