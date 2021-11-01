【食用安全】連鎖快餐店80%食物含塑化劑　美國研究：長期攝取或影響生殖功能

▲ 美國有研究指出，抽查發現，連鎖快餐店有80%食物被驗出含塑化劑。

近年，在食物中發現塑化劑的情況愈來愈常見。上周美國有研究指出，當地多間連鎖快餐店的食物樣本被驗出含有塑化劑，吸入高劑量塑化劑有機會影響生殖功能。

該項報告上周二（10月26日）於《暴露科學與環境流行病學雜誌》（《Journal of Exposure Science & Environmental Epidemiology》）刊登是項研究結果。

喬治華盛頓大學研究員 Lariah Edwards、Ami Zota 教授及其同事於2017至2018年分兩個階段抽樣檢驗連鎖快餐店食物。他們在德克薩斯州聖安東尼奧購買64份快餐食物，包括漢堡包、薯條、雞塊、雞肉捲餅、芝士薄餅，並採集處理食物的手套。樣本分別來自六間連鎖快餐店：麥當勞、必勝客（Pizza Hut）、漢堡王（Burger King）、 Domino's、Taco Bell、 Chipotle。所有食物均分開購買，並單獨包裝，避免交叉污染。

檢測結果發現，所有食物樣本均被驗出含鄰苯二甲基酯類塑化劑（phthalates），其中81%含DnBP（鄰苯二甲酸二丁酯），與哮喘風險增加有關。其次，70%含DEHP（鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯），與生殖功能問題有關。經常攝入DnBP、DEHP有機會損害健康，包括影響神經發展、新陳代謝，出現生育障礙。

【最新影片推介】為子女備戰幼小面試 前主播媽媽蔡雪瑩分享拍片面試秘訣

其中一間餐廳的漢堡被驗出含有DINCH，是一種塑化劑替代品，而該餐廳所使用的塑膠手套均含相同成分。不過，該餐廳的薯條和漢堡包卻沒檢測到。

處理食物手套被驗出含有替代增塑劑，這可能是食物污染的來源。至於某些餐廳食物樣本被驗出DEHP和DnBP，但手套卻沒有，這或表示在食物供應鏈其他部份出現食物污染問題。研究人員表示，此事若被證實，或會告知個人和監管機構減少暴露於塑化劑的方法。

據《華盛頓郵報》報道，喬治華盛頓大學公共衛生學院環境與職業健康教授Ami Zota表示，經常自己在家煮飯的人士，體內這類化學物質的含量較低，這或因為在家不用處理食物，或不用使用較多塑膠包裝。

食安中心：DEHP可令動物患癌

據本港食安中心的資料，DEHP是一種鄰苯二甲酸酯類的塑化劑，廣泛用於聚氯乙烯（PVC）產品。聚氯乙烯塑膠的DEHP含量由重量的1%至40%不等，PVC塑膠用於多種消費品，例如仿皮用品、雨衣、鞋履、傢俬布、地板、電線及電纜、枱布、浴簾、食物包裝物料、醫療器材和兒童玩具。

DEHP的急性口服毒性低。大劑量的DEHP證實會影響實驗動物的肝臟、腎臟及生殖和發育情況。國際癌症研究機構把DEHP列為「或可能令人類患癌」（即第2B組）。目前，並沒有充分證據證明DEHP會令人類患癌，但有足夠證據顯示DEHP會令實驗動物患癌。

最新影片推介：利愛安天生曲髮被歧視 單親家庭成長與哥哥互相扶持

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣