【移民澳洲】澳洲明年3月為港人新增2個永居簽證　一文看清資格及申請費用

▲ 澳洲政府明年3月為港人新增2個永居簽證，居澳畢業生及臨時技術工可申請。

澳洲政府日前表示，將於明年3月5日起，為大約8,800個持臨時簽證的居澳香港畢業生和臨時技術工人，新設兩項永居簽證，包括「技術移民獨立簽證」（類別189）和「偏遠地區技術移民永久居留簽證」（類別191）。

外電報道指，申請人須是持有臨時技術移民工作簽證（簽證類別457）、臨時技術短缺簽證（簽證類別482）或臨時畢業生簽證（簽證類別485）的港人。這些臨時簽證的持有人須符合「通用條件」（Common criteria），並且持有這些簽證4年（並且在緊接遞交申請前的4年內通常居住在澳洲）即可申請「技術移民獨立簽證」（類別189），或在指定偏遠地區居住、工作及進修滿3年即可申請「偏遠地區技術移民永久居留簽證」（類別191）。

新例下港人移民澳洲途徑：

1. 留學生畢業 → 持有4年畢業生簽證（485）/臨時技術簽證（482或457） → 申請技術移民獨立簽證（189） 2. 獲得澳洲僱主擔保 → 持有4年臨時技術簽證（482或457） → 申請技術移民獨立簽證（189） 3. 持有上述臨時簽證（485、482或457），在指定偏遠地區居住、工作及進修滿3年 → 申請偏遠地區技術移民永久居留簽證（191）

新例之下，18歲或以上申請人的基本簽證費用均為6,170澳元（約3.6萬港元），18歲以下申請人的費用則為5,145澳元（約3萬港元）。不過，若18歲或以上簽證申請人並未擁有「基本應用水平的英語能力」，在獲批簽證之前將需要繳付額外4,885澳元（約2.8萬港元）的「第二期費用」；若達到有關英語能力要求的話，有關申請則不設「第二期費用」。

▲ 澳洲政府明年3月為港人新增2個永居簽證，居澳畢業生及臨時技術工可申請。（資料圖片）

此外，澳洲政府今日（1日）起亦開始放寬國際邊境限制，完成接種新冠疫苗、並居住在首都坎培拉、新南威爾士州、維多利亞州的澳洲民眾，只要提供病毒檢測陰性證明，便可豁免隔離檢疫或領取許可證之下出入境。

現時只有澳洲公民、永久居民及直系親屬可以免檢疫返回澳洲，澳洲政府正計劃將措施放寬至國際旅客與勞工。



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記者：黃穎津