【家長之道】別做直升機父母全天候監察鋪路　成與敗都是子女的人生功課

▲ 直升機全天候監察子女，為他們掃平面前障礙。（iStock圖片）

為人父母，總有耗盡心血仍力不從心之時。子女聰明優秀，父母便會全方位栽培，生怕耽誤子女的前程，久而久之，容易成為焦慮的直升機或推土機父母，即不是全天候監察，就是恨不得掃平子女面前每道障礙，好讓他們平步青雲。

如子女資質平平，父母更焦慮了，不但要求子女將勤補拙，更要遍尋名師，最大程度地提升子女的競爭力。子女如生性活潑，會擔心欠缺專注力，如謹小慎微，又怕欠缺勇氣和膽識。太有主見，親子之間難免衝突；太隨遇而安，又嫌欠缺領袖才能和決斷力。為人太實際勢利，會欠缺志向和理想；太有創意和執迷追尋夢想，又怕在功利主義的現實中吃虧。

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「所以你想要的是你想像中的理想子女？」我問那位透過電話求助的母親。「每個家長都希望子女聽教聽話啦，這要求不過分吧？我自己小時候就很乖，為何子女一點都不像我？」「你有沒有想過，你的子女的所有問題正要告訴你一個真理。」「甚麼真理？」「說起來有點殘酷，但卻是事實：他們只是通過你而來，但從不屬於你。他們有自己完整而獨立的人格和未出生前已決定好的人生軌迹。他們不是你，不會也不應該複製你的人生。」她的呼吸有點急速。

「但家長最重要的責任不是給子女最好的教育，令他們將來有美好人生嗎？」「家長的責任是當子女能力未逮時教育和引導他們。隨着子女年紀漸長，該按年齡把人生的決定權逐漸交回他們手上。教養的目標是培養出能獨立生活和思考，並承擔起自己人生的成年人。」「但我不提點，他們怎知哪條路對他們最好？」「那你又是怎麼知道哪種人生才是子女今生的當行之路？」母親無言。成就子女成為他們想成為的人吧！成與敗都是他們的人生功課與收穫。

全文刊於《經濟日報》專欄「進化父母」，原題為「媽子女的當行之路」。

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