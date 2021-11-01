【罹癌警號】眼利媽媽開Zoom發現一異樣症狀　意外揭發兒子罹癌及時求醫救一命

▲ 北愛爾蘭一名男子在母親提醒下，及時發現罹癌。

北愛爾蘭一名男子去年因疫情下實行的封鎖政策，無法與家人親身見面，改為每周定期與父母視像通話。然而在交談期間，男子的媽媽卻發現兒子臉上出現一項異樣症狀；男子起初不以為然，直到後來症狀持續變異，他隨即就醫檢查，結果發現竟是罹患癌症。

綜合外國媒體報道，現年34歲的男子Kieran Drinkwater定居北愛爾蘭，與妻子育有兩名分別為5歲及2歲的女兒。受去年疫情爆發關係，他們無法前往英格蘭探訪居於布莱克浦（Blackpool）的父母，因此就改為每星期固定用Zoom視像通話，維繫感情。

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直到在去年11月，他和父母Zoom交流期間，媽媽突然問他：「你頭上的是甚麼？你太陽穴上有顆痣。」當時他不以為意，並向媽媽表示這顆痣已經存在多年。他其後在今年2月照鏡時發現，太陽穴附近的痣有持續擴大趨勢。他於是取出舊照比對，意識到身體出現異狀。但由於疫情關係，他無法第一時間到醫院接受檢查。

之後他先將照片交給醫生，並於醫生建議下，在4星期後前往私人診所切除這顆痣。而醫生亦向他表示，若果他真的罹癌，即使只是拖延數星期，也可令病情進一步惡化。今年4月，他再接到醫院通知確診「黑色素瘤」，需接受手術切除黑痣周邊的皮膚，而在今年9月他已宣告痊癒，毋須化療。

他對於媽媽的提醒非常感激，認為是媽媽眼利下提出的問題，才讓他留意自己的身體變化，及早發現病根。而他亦希望透過公開患上皮膚癌的經歷，提醒民眾時刻小心身體變化，儘早求醫。

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責任編輯：羅嘉欣