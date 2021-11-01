【我們的歌】蕭敬騰重編《Superwoman》　楊千嬅同組混戰王力宏

▲ 由楊千嬅、蕭敬騰、張碧晨、周興哲組成的星際寶貝組合。

《我們的歌》第七期開始團體混戰，由楊千嬅、蕭敬騰、張碧晨、周興哲組成的「星際寶貝」組合。迎戰「國色天香」的戴佩妮、周筆暢、劉宇寧帶來了一首張宇的悲傷情歌《雨一直下》，及張碧晨和周興哲帶來了王力宏的《兩個人不等於我們》。

楊千嬅表示，自己來到這裡就是要尋找到唱歌的快樂，在節目中她與不同歌手合作，令她有新的推動力。第三輪中兩組都拿出了殺手鐧，楊千嬅、蕭敬騰和張碧晨帶來的《Superwoman》率先炸場。

▲ 楊千嬅表示，自己來到這裡就是要尋找到唱歌的快樂。

這首歌中融入了凱倫·懷特的英文原版、王菲的廣東話版和曹格的普通話版，提出此創意的蕭敬騰表示，他想利用不同版本發揮出三人不一樣的風格才做了這樣的編排。

楊千嬅也感慨道：「歌手永遠可以在舞臺上長大，遇見好的知音可以幫助自己往前推一把，因此很開心能遇見各位。一個精彩的舞臺作品往往是在這樣的互相啟發中誕生的。」

▲ 第三輪中兩組都拿出了殺手鐧。

談起觀看感受，戴佩妮表示三位非常具有辨識度的歌手一起合唱不僅沒有出現“聲音打架”的情況，還非常和諧地將三個版本完美串聯起來，堪稱為經典之作。

節目經過三輪表演，首輪團戰中，「國色天香」以微弱優勢險勝「星際寶貝」，下期A組的「年輪」組合和B組的「魅力四寶集團」將展開新一輪的碰撞。

同場加映：利愛安訪問