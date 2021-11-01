【立法會選舉】民建聯陳恒鑌今辦誓師大會　譚耀宗何君堯出席支持

▲ 何君堯（左）出席誓師大會為陳恒鑌（右）站台。（曾耀輝攝）

立法會選舉提名期上周六起展開，民建聯現任新界西立法會議員陳恒鑌今日舉行誓師大會，宣布參選新選舉制度下重新劃分的新界西南選區，全國人大常委譚耀宗及現任新界西立法會議員何君堯亦有出席，為陳恒鑌站台。

陳恒鑌以「革新．向前．創未來」為參選口號，提出多項活化新界西南的政綱及倡議。他建議推動地區行政改革及荃灣舊區重建，改善社區交通擠塞和配套不足，包括增加車位及引入智慧交通和改善道路交通等，以紓緩新界西南交通壓力。為改善居住環境，他亦建議政府增加市區過渡性房屋，同時遷置葵涌貨櫃碼頭，讓居民可原區就業。

他又指，通關是香港目前首要處理的問題，政府是有責任解決通關困難，日後會繼續跟進政府推出健康碼的安排，積極反映香港市民的意見，爭取內地部門早日同意港府通關措施。

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同樣打算報名參選該區地區直選的還有工聯會小花陳穎欣，以及被視為「非建制派」的荃灣區議員劉卓裕。陳恒鑌表示，只要候選人能夠通過資格審查委員會的審核，歡迎公平競爭，認為有競爭才有進步。

同場的譚耀宗表示，得知個別非建制派參選者是現屆區議員，認為他們已經完成及通過宣誓，只要他們不作出牴觸《港區國安法》的行為，將有機會通過候選人資格審查委員會的審核。

譚耀宗稱，全國人大代表、政協委員及第五個界別的選委均會以整體大局考慮，認真考慮是否給機會一些人士參選，認為開放機會讓不同背景的人參選，都是合理的做法，同時反映選舉全面開放。

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責任編輯：陳葆琳