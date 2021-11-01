【港鐵優惠】11月14日殘疾乘客可免費乘搭港鐵　1名同行者同獲優惠

▲ 11月14日殘疾乘客可免費乘搭港鐵，1名同行者同獲優惠。（資料圖片）

本月14日是「2021年國際復康日」，港鐵公司將於當日為殘疾乘客提供港鐵免費乘車優惠，持有有效「殘疾人士登記證」或註有「殘疾人士身分」個人八達通的乘客及其1位照顧者可免費乘搭港鐵。

乘客當日可如常使用其註有「殘疾人士身分」的個人八達通進出港鐵站、輕鐵站或登上港鐵巴士，其八達通將不會被扣除車費。合資格乘客亦可於港鐵站及機場快綫站內設有的客務中心出示「殘疾人士登記證」，並說明目的地或聯絡車站職員，以索取當日有效的港鐵單程車票1張(東鐵綫頭等、城際客運服務及高速鐵路除外)。

持有「殘疾人士登記證」以及「殘疾人士身分」的個人八達通的乘客亦可為隨行的1位照顧者索取當日有效的港鐵單程車票1張。合資格乘客乘搭輕鐵或港鐵巴士時，只需向車長或職員出示「殘疾人士登 記證」或註有「殘疾人士身分」的個人八達通，便可與隨行的1位照顧者免費乘車。

另外，為推動持續推動社會共融，港鐵以「『觀景之外』 非視覺攝影@香港西九龍站」為主題，於中環站J出入口的「港鐵·藝術」展廊中，展出由6位視障攝影師拍攝的24幅攝影作品。展覽期至今年12月14日。其他攝影作品，亦會於香港展能藝術會網站的網上虛擬展覽展出，直至今年12月31日。

香港展能藝術會主席林彩珠表示，藝術無分你我。攝影於傳統上是一門以視覺為主的活動，但視障人士都可平等地參與其中。

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記者：黃穎津