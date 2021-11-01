【MIRROR成員】姜濤《Dear My Friend,》MV點撃逾千萬　 姜糖贈星星命名守護偶像　

▲ 《Dear My Friend,》MV比《蒙著嘴說愛你》MV更快過1000萬點撃。

MIRROR成員姜濤在今年8月推出個人歌曲《Dear My Friend,》，其實此歌是姜濤藉以紀念已故摯友（花名：中峰）。

姜濤曾表示：「《Dear My Friend,》係為咗紀念一位離開咗嘅朋友，歌名亦都係我諗嘅，好想話畀大家知，呢首歌係專屬於佢；希望大家聽歌嘅同時，可以望下身邊嗰位最親近嘅人，好好珍惜佢哋。」

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此歌由林奕匡作曲、林若寧填詞，姜濤表示：「聽到林奕匡寫嘅呢隻歌，形容一聽就有命中注定感覺；至於填詞方面，因為林若寧老師係一位好擅長描寫故事嘅作詞人。」

《Dear My Friend,》在今年8月6日上載於YouTube，截至今日（11月1日）下午5時半，MV發表只約3個月，點撃人次已高達10,083,423。

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澳洲姜糖贈星星命名

這即是《Dear My Friend,》MV比姜濤另一大熱歌曲《蒙著嘴說愛你》MV更快過1000萬點撃。《蒙著嘴說愛你》於去年4月30日在YouTube發表，截至今日（11月1日）下午5時半，點撃人次為10,891,122。

另外，「姜濤Keung To澳洲應援」facebook專頁在今日公布，澳洲姜糖購買星星命名，把天上其一顆星以「Dear My Friend,」為命名，澳洲姜糖上載有關證書並寫：「送給您，遠在天邊的他會一直照亮着。」

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