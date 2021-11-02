【大學排名】QS亞洲大學排名本港9間大學上榜　港大躋身三甲　

▲ 亞洲大學排名2022出爐，港大再躋身頭三。（資料圖片）

國際高等教育資訊機構（Quacquarelli Symonds，簡稱QS）亞洲大學排名2022出爐，本港有兩間大學打入十大，其中港大事隔一年再躋身首三名，科大則跌一名排第9。其餘上榜的7間院校中，有3間排名下跌。

QS按照11項指標評分，包括學術聲譽（30%）、僱主評價（20%）、師生比例（10%）及國際研究網絡（10%）等。最新排名共有687間亞洲大學上榜，來自18個地區，新加坡國立大學連續4年位列榜首，北京大學躍升5名成為亞洲第二；港大則升一位，與新加坡南洋理工大學並列第三。

本港有9間大學入榜，港大排名最高，為全亞洲第三；其次為排第9的科大。中大排名升兩位，與東京大學並列11位、城大則微跌兩位至第20位。理大的排名維持於25位，浸大跌兩位排第66，嶺大則跌至131位。

自資院校方面，樹仁維持於301至350位；新上榜的恒生大學則排名501至550。完整排名可按此觀看。

大學 2022年排名 2021年排名 港大 3 4 科大 9 8 中大 11 13 城大 20 18 理大 25 25 浸大 66 64 嶺大 131 120 樹仁 301-350 301-350 恒大 501-550 -

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記者：黃悅晴