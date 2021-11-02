更年期女士難察覺脫髮危機　三大成因你要知

脫髮問題是「惹人注目」的一大煩惱，相對男士的「M字額」，女士一般較難發現脫髮問題。因為男士大多由前額開始脫髮，較容易察覺，女士卻多數由髮界或頭頂開始，在脫髮早期較難發現。脫髮除了影響儀容外，更反映了身體狀況，必須了解問題成因，對症下藥。

特別是四十歲以上的女士，有沒有在洗澡後發現滿地頭髮？綁頭髮時愈見稀薄？甚至前額髮線開始後移？若自己未有為意，卻被丈夫、身邊的朋友，甚至髮型師察覺並向自己指出有脫髮問題，對於特別注重外表的女士們來說，更加感到尷尬及擔心。

脫髮影響心情 形成惡性循環

常說髮型是影響外貌的重要部分，有時剪了個不適合自己的髮型已令心情大受影響，更何況是脫髮？脱髮不單顯老，更會令自信心下降，負面情緒會影響睡眠質素，形成惡性循環，加重脱髮問題。

想改善脫髮問題，就先要了解脫髮的原因。女士的脫髮高風期是40至60歲，據調查顯示&，近四成40歲女性有脫髮現象；到了60歲，女性脫髮比率更高達八成！而這個年齡界別，正正是開始踏入更年期，也就是導致脫髮的元兇。

更年期引起的三大脫髮成因



1. 身體機能衰退 體內循環減弱



身體機能會隨著年紀增長而退化，當中肝腎功能退化對頭髮生長的影響尤其重要。「肝藏血」指肝具有貯藏血液和調節血量的功能，由於身體各部分都需要靠血供給營養，頭髮亦一樣，氣血循環暢行無礙，才可有效將養分帶至毛囊，提供頭髮生長所需的養分讓頭髮正常生長；而腎的精氣衰減或腎虛，便會令頭髮脫落、無光澤及乾旱。當女性的肝腎功能踏入更年期後會逐漸虛弱，體內循環減弱，無法輸送足夠營養到毛囊維持頭髮健康，繼而影響生髮系統，導致脫髮問題出現。



2. 雌雄激素分泌失衡



踏入更年期，女性卵巢會減少分泌雌激素，令體內雌激素水平下降、雄激素水平相對增加，引致雌雄激素分泌失衡。雄激素水平會影響頭髮壽命，當雄激素水平過高就會導致頭髮壽命縮短，過早從毛囊脫落。因此，女性更年期雌雄激素分泌失衡，亦是踏入更年期頭髮異常脫落的一個主因。



3. 情緒波動及失眠



女性在更年期因荷爾蒙失調，容易情緒波動，甚至失眠，沒有足夠休息影響身體機能，因而令脫髮問題加劇。

針對脫髮成因 內在調理固本培元



一般人想到的育髮方法，可能是使用防脫洗髮頭水、育髮精華，甚至利用按摩促進血液循環等，然而，單靠防脫洗髮頭水或育髮精華並不足以改善更年期脫髮。要針對更年期的身體循環減弱、分泌失衡等內在變化，需配合內在調理重整身體狀況，才能從根本改善頭髮狀況。若想重拾烏黑濃密髮絲，首要調理主宰頭髮生長的肝腎氣血，讓毛囊得到充足營養，才可達到育髮效果、改善掉髮。



要調理身體，可以選擇成分天然的中醫藥產品，固本培元。其實市面上有很多防脫髮中醫藥產品，可以留意當中成份是否對肝腎有效，其中維特健靈的「維新烏絲素」採用多種珍貴中藥提煉而成，包括制首烏、靈芝、當歸、女貞子、墨旱蓮等，可強化主管頭髮生長的肝及腎臟，供給毛囊充足育髮營養，從根本改善脫髮同時養生。當中獨有的PM2活性分子可激活垂死毛囊回復生長，有助生髮，令頭髮回復豐盈。

防脫髮同時舒緩更年期症狀



經大學臨床實證，服用「維新烏絲素」4至6星期有助改善毛髮生長周期，促進毛髮增長達60%*，更得到超過9成用家推薦^！產品更同時榮獲本港及國際GMP（優良藥品製造規範）認證，安全可靠，可放心服用。另外，因頭髮生長周期為3至6個月，須要持續服用才可達到明顯生髮成效，服用1個月能減少脫髮；3個月起髮量增多。

而「維新烏絲素」加入靈芝、女貞子等成分，更能紓緩部分更年期症狀，建議女士更年期起可持續服用，每日3粒「維新烏絲素」，同時達到養髮補身兩種功效。



即將踏入更年期的女士們應及早開始補身，預防更年期脫髮。已踏入更年期的女士就記得要多留意身體變化和脫髮問題，因為一旦毛囊壞死，就再也無法長出頭髮，服用再多補品也是徒勞無功。最終甚至要付出昂貴費用植髮才能令秀髮「復生」。



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&Survey by International Society of Hair Restoration Surgery, 2014

*中山大學2009年研究報告

^根據維特健靈2016產品滿意度調查報告，256位受訪人士

（資料由客戶提供）