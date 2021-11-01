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【時尚潮流】DESCENTE聯乘林寶堅尼　推首款碳板跑鞋+冬季運動服裝

休閒消費 18:38 2021/11/01

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熱門 全民造星IV 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

DESCENTE聯乘林寶堅尼推首款全新碳板跑鞋及冬季運動服裝。（圖片由品牌提供）

運動品牌DESCENTE和意大利跑車品牌林寶堅尼合作推出DESCENTE X AUTOMOBILI LAMBORGHINI聯乘系列，多款運動服裝及DESCENTE首款全新碳板跑鞋展現超凡速度表現！

點擊大圖了解詳情：

    點擊圖片放大
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DESCENTE x AUTOMOBILI LAMBORGHINI聯乘系列，打造保障跑手冬季保暖及舒適性的2合1外套、運動衛衣、運動褲，以及女款的緊身運動背心及Leggings等跑步必備單品。

此外，聯乘系列還包括DESCENTE首款全新碳板跑鞋——HYPER SPEED PRO X AUTOMOBILI LAMBORGHINI，以林寶堅尼標誌性的黑金配色，彰顯超級跑車般的強勁驅動力。

最新影片：為子女備戰幼小面試 蔡雪瑩分享心得：拍片最好不要由陌生人負責

DESCENTE X AUTOMOBILI LAMBORGHINI聯乘系列中，高科技面料的應用，保證了卓越品質和奢華屬性。

梭織跑步外套採用3層拒水面料，與DESCENTE獨家科技面料Schematech結合，提升防風、拒水、透氣的同時，實現最大程度的活動自如；經典款二合一外套，外層羽絨背心採用F360空氣循環系統，通過立體切割與剪裁，輕鬆應對跑手對於不同跑步姿勢的需求。

DESCENTE X AUTOMOBILI LAMBORGHINI聯乘系列將於10月30日正式發售。

最新影片：利愛安天生曲髮被歧視 單親家庭成長與哥哥互相扶持

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責任編輯：王芷瑩

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