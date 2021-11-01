【時尚潮流】DESCENTE聯乘林寶堅尼 推首款碳板跑鞋+冬季運動服裝
運動品牌DESCENTE和意大利跑車品牌林寶堅尼合作推出DESCENTE X AUTOMOBILI LAMBORGHINI聯乘系列，多款運動服裝及DESCENTE首款全新碳板跑鞋展現超凡速度表現！
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DESCENTE x AUTOMOBILI LAMBORGHINI聯乘系列，打造保障跑手冬季保暖及舒適性的2合1外套、運動衛衣、運動褲，以及女款的緊身運動背心及Leggings等跑步必備單品。
此外，聯乘系列還包括DESCENTE首款全新碳板跑鞋——HYPER SPEED PRO X AUTOMOBILI LAMBORGHINI，以林寶堅尼標誌性的黑金配色，彰顯超級跑車般的強勁驅動力。
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DESCENTE X AUTOMOBILI LAMBORGHINI聯乘系列中，高科技面料的應用，保證了卓越品質和奢華屬性。
梭織跑步外套採用3層拒水面料，與DESCENTE獨家科技面料Schematech結合，提升防風、拒水、透氣的同時，實現最大程度的活動自如；經典款二合一外套，外層羽絨背心採用F360空氣循環系統，通過立體切割與剪裁，輕鬆應對跑手對於不同跑步姿勢的需求。
DESCENTE X AUTOMOBILI LAMBORGHINI聯乘系列將於10月30日正式發售。
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責任編輯：王芷瑩